Viação Pioneira renova frota

A Viação Pioneira vai colocar à disposição da população 86 novos ônibus. Nesta terça-feira (30), 25 deles já começaram a circular, atendendo as regiões do Gama, Santa Maria, Paranoá, São Sebastião e Lago Sul, além das outras RAs pelas quais os coletivos passam.

Agora, ao todo, são 405 ônibus novos da Pioneira. Outros coletivos já haviam sido colocados nas ruas. Segundo a empresa, todos eles são são equipados com portas elétricas, campainha, Wi-Fi, bancos estofados, vidros com proteção solar, câmeras em HD, mostrador de velocidade, entre outros comodidades. Os carros são 100% acessíveis.

Esses veículos foram encomendados e financiados no final de 2019, e estão sendo entregues agora. O objetivo da empresa é levar mais qualidade, segurança e conforto para os usuários do sistema de transporte público do Distrito Federal.