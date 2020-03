Venda Direta: proposta de compra poderá ser entregue online

PUBLICIDADE 

Moradores dos setores habitacionais de Vicente Pires (Trechos 1 e 3) e do Jardim Botânico (Etapas 1 e 2), cujos os lotes foram contemplados no Edital de Venda Direta vigente até 6 de abril poderão entregar a proposta de compra online. Segundo a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap), a medida tem como objetivo evitar a proliferação do novo coronavírus no Distrito Federal (DF).

O download dos documentos pode ser feito pelo site da empresa. Basta acessar o menu “Serviços” e, em seguida, clicar em “Venda Direta”. O ocupante perceberá que foi incluído o “Passo 3 – Adicionar documentação” dentro do Programa de Venda Direta. O mesmo procedimento pode ser realizado via aplicativo para dispositivos móveis, disponível nas plataformas Android e iOS, nas lojas App Store ou Play Store. É só buscar pelo nome “Terracap” e baixar o app.

Os moradores contemplados devem ler atentamente o edital, também disponível no portal da empresa. A lista de documentos que deverão ser apresentados juntamente com a proposta de compra pode ser conferida na página 11.

A Terracap analisará as propostas de compra, assim como os documentos enviados e, se necessário, entrará em contato com os clientes para esclarecimentos. Somente após a publicação da habilitação via Diário Oficial do DF, o proponente deverá comparecer à empresa pessoalmente.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (61) 3350-2222.