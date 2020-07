Vem aí o Saúde-DF: o convênio médico do servidor público

PUBLICIDADE

Nesta terça-feira (7), foi assinado um acordo entre o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas) e o Banco de Brasília que vai oferecer convênio médico aos mais de 170 mil servidores do Governo do Distrito Federal, entre ativos e inativos e comissionados. Para assinar o documento esteve presente no local o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha.

Intitulado Saúde-DF, o plano cobrirá ainda despesas medidas dos dependentes. Com isso, o total de vidas cobertas pelo convênio chegará a 400 mil. O BRB Saúde – que faz parte da holding do Banco de Brasília – oferecerá sua expertise em operação de plano de saúde. O banco gere o seu próprio plano e possui uma carteira de 15 mil vidas.

O BRB Saúde disponibilizará para o Inas todo o sistema operacional de informática, de telefonia e de rede de atendimento. “Temos uma grande oportunidade de dar uma condição de saúde para o servidor do Distrito Federal. A gente vai trazer a expertise da BRB Saúde desenvolvida no plano de saúde dos servidores do BRB e passa a oferecer essa mesma qualidade aos servidores do Distrito Federal”, frisa o presidente do BRB, Paulo Henrique Rodrigues, um dos signatários do acordo.

Além do aparato tecnológico e logístico, o BRB Saúde vai emprestar a sua carteira de hospitais e clínicas conveniadas. A relação será transferida automaticamente ao Saúde-DF. “A partir dessa junção de forças, vamos reduzir os custos e fazer com que o plano custe bem abaixo do mercado”, acrescentou Paulo Henrique.

Mas esse catálogo poderá ser aumentado em breve. O Inas lançará edital para credenciamento dos hospitais e clínicas que farão parte do Saúde-DF. “Já temos os preços e ainda continuamos a negociar com todos os hospitais de grande porte”, disse o presidente do Instituto, Ney Ferraz Júnior.

De acordo com o secretário de Economia, “o Governo do Distrito Federal tomou mais uma importante decisão em benefício ao servidor público. A medida trará tranquilidade, garantindo o atendimento à saúde de qualidade. Além disso, vai desafogar o sistema de Saúde do DF, levando essa parcela da população aos hospitais privados”, destacou o secretário André Clemente.

Com informações da Agência Brasília