Vêm aí inscrições para EJA, CILs e ensino profissional

PUBLICIDADE

O mês de setembro é marcado pela abertura de inscrições em vários cursos. Ensino Profissional, Centros de Línguas (CILs) e Educação de Jovens e Adultos (EJA) têm vagas para a formação de estudantes.

As aulas, por ora, serão remotas. Conforme revelou o secretário de Educação, Leandro Cruz, na última terça-feira (1), não há previsão para a retomada das aulas presenciais no Distrito Federal. Há a possibilidade de o ano letivo terminar de forma online.

Confira detalhes de cada um dos processos seletivos:

Escola de Música de Brasília (EMB)

A Escola de Música de Brasília (EMB) irá abrir inscrições para os cursos técnicos de nível médio, neste caso para estudantes de ensino médio, e de formação continuada, para diferentes níveis de escolaridade. Os interessados têm do dia 8 até 17 de setembro para participar da seleção. Devido à pandemia, as provas e entrevistas serão realizadas de maneira inteiramente virtual para todos os cursos e modalidades ofertadas nesta seleção da EMB.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No total, são 460 vagas para diversas áreas de atuação, incluindo processos fonográficos, documentação musical, canto, acordeom, bandolim, bateria, clarineta, contrabaixo, contrabaixo elétrico, fagote, flautas, guitarra, violão, violino e violoncelo, entre tantos outros. Para concorrer às vagas existentes, confira o edital com a lista completa dos cursos disponíveis e também as informações específicas de cada um deles.

Educação Profissional – ETC, ETP, ETB-Taguatinga, CEPAG, CEJAEP e CED 02 Cruzeiro

As Escolas Técnicas de Ceilândia (ETC), de Planaltina (ETP), de Brasília (ETB-Taguatinga); Centro de Ensino Profissional Articulado do Guará (CEPAG); Centro de Educação Jovens e Adultos e Educação Profissional de Brasília (CEJAEP) e Centro Educacional 2 do Cruzeiro (CED 02 Cruzeiro) irão abrir inscrições para processos seletivos de diferentes cursos. Os interessados podem se candidatar a uma das vagas, a no período de inscrições de 8 a 17 de setembro.

As vagas são para cursos técnicos, como: Administração, Informática, Logística, Registros e Informação em Saúde, Secretaria Escolar, entre outros.

O resultado da seleção de cada uma das unidades escolares será divulgado em 21 de setembro, após as 18h, no site da SEEDF. A matrícula dos contemplados deverá ocorrer nos dias 22 e 23 de setembro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Todas as informações referentes aos processos seletivos estão disponíveis em cada um dos editais: ETC, ETP, ETB-Taguatinga, CEPAG, CEJAEP e CED 02 Cruzeiro.

Centros Interescolares de Línguas (CILs)

Os estudantes da rede pública de ensino interessados em concorrer a uma vaga nos Centro Interescolares de Línguas (CILs) poderão fazer as inscrições de 8 até 20 de setembro, exclusivamente pelo site da Secretaria de Educação. O processo seletivo será para as aulas do segundo semestre de 2020.

Para inscrição é preciso estar matriculado neste ano, do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental, Ensino Médio ou 2º e 3º segmentos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As línguas oferecidas para o 2º semestre deste ano são inglês, francês, japonês e espanhol. Cada estudante poderá se inscrever em até quatro opções de unidades CILs e de língua estrangeira, conforme a oferta disponibilizada. Os estudantes somente poderão se inscrever no turno contrário ao da matrícula na unidade escolar de origem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O resultado da primeira chamada será divulgado no site da SEEDF em 29 de setembro, e a segunda chamada está prevista para o dia 7 de outubro, sempre após as 18 horas. O sorteio é realizado eletronicamente. A consulta do resultado é de inteira responsabilidade do candidato.

As matrículas deverão ser feitas entre os dias 30 de setembro a 2 de outubro, para os contemplados em primeira chamada, e nos dias 8 e 9 de outubro, para os contemplados em segunda chamada.

As inscrições para as vagas remanescentes, destinadas à comunidade em geral, irão se iniciar em 15 de outubro, e os interessados poderão se inscrever até o dia 18 do mesmo mês, exclusivamente pelo site da Secretaria de Educação.

O sorteio eletrônico para a comunidade será no dia 19 de outubro e o resultado está previsto para sair no mesmo dia. As matrículas deverão ser efetivadas nos dias 20 e 21 de outubro, na unidade CIL em que a pessoa for contemplada com a vaga. Para a comunidade é realizada apenas uma chamada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para a efetivação de matrícula, os estudantes serão informados a respeito das estratégias a serem seguidas pela unidade do CIL em que foi contemplado.

Centro de Educação de Jovens e Adultos da Asa Sul (Cesas)

Também estão disponíveis 40 vagas para os cursos de formação inicial e continuada, no Centro de Educação de Jovens e Adultos (Cesas) da Asa Sul. A seleção começa dia 8 de setembro e vai até 17 do mesmo mês. São oferecidos os cursos de operador de computador para o período noturno e de jardinagem para o vespertino. Serão reservadas 20% das vagas para candidatos com deficiência comprovada por laudo médico no ato da matrícula.

O resultado dos contemplados será divulgado em 21 de setembro, no site da SEEDF.

Educação de Jovens e Adultos (EJA)

As inscrições da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede pública do DF serão do dia 8 a 20 de setembro para novas matrículas. Os interessados em concorrer a uma vaga deverão se inscrever no site da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) ou pela Central 156, opção 2.

A EJA é destinada a maiores de 15 anos que deixaram de concluir o Ensino Fundamental, e àqueles com 18 anos ou mais que não finalizaram a Educação Básica.

A oferta é para o 1º e 2º segmentos, que correspondem aos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e para o 3º segmento, equivalente ao Ensino Médio e também ao Ensino Técnico. As 14 regionais de ensino do DF oferecem todos os segmentos da EJA.

Os interessados que não tiverem como comprovar o nível de escolaridade no ato da matrícula, poderão fazer uma prova de classificação. Diante do resultado, o candidato será matriculado na série mais adequada ao nível de conhecimento.

Com informações da Secretaria de Educação