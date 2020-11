Vem aí a “Cidade da Segurança Pública”

PUBLICIDADE

SSP lança programa de descentralização

O Governo do Distrito Federal lançará nesta semana o projeto “Cidade da Segurança Pública”, que reúne as principais funções das corporações da área na capital e se insere no âmbito do programa DF Mais Seguro. A iniciativa – itinerante – começa a oferta de diversos serviços relacionados ao tema em Planaltina (DF), no estacionamento da Administração Regional, entre quarta-feira (25) e sábado (29).

A estrutura abrigará postos avançados da Polícia Militar (PMDF), da Polícia Civil (PCDF), do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) e do Departamento de Trânsito (Detran-DF). De acordo com a SSP, o objetivo é descentralizar a oferta de acordo com a demanda dos serviços públicos, como emissão de carteiras de identidade. De acordo com a cúpula da segurança candanga, é, também, uma oportunidade de ligar os gestores aos executores das diretivas, agentes geograficamente mais afastados da administração.

Para Anderson Torres, titular da pasta, as visitas programadas aos batalhões e delegacias da região têm o intuito de dar voz a quem, geralmente, apenas recebe ordens.

“Queremos ouvir os profissionais que estão na ponta, que lidam diretamente com o público e com a criminalidade”, aponta o secretário.

Outro ponto é o verificação de medidas protetivas e acompanhamento das condições locais. “[Haverá] reforço das ações policiais, cumprimento de mandados em aberto, fiscalização de estabelecimentos, combate ao transporte pirata e melhorias na sinalização de trânsito”, esclarece Torres.

Ainda segundo o gestor, as demandas dos agentes lotados em Planaltina serão consideradas para possíveis modificações nos sistemas de patrulha e repressão às atividades criminosas.

“Todo o sistema de segurança pública se mobilizará para atuar de forma integrada em Planaltina. Este é o formato definido para a Cidade da Segurança, programa inovador que será aplicado em outras regiões do DF”, comemora o secretário.