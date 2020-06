Veja o resultado de admissibilidade do Prêmios FAC Cultura Brasília 60

PUBLICIDADE

O Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) publica nesta quarta-feira (24) o resultado final de admissibilidade do edital do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) “Prêmios Cultura Brasília 60”, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec), com a divulgação dos projetos classificados nesta que é a primeira etapa. Das 1.588 inscrições, 1.575 foram admitidas para a próxima fase.

Confira o resultado final de admissibilidade

Destinado a premiar agentes culturais que tenham relevante participação no desenvolvimento artístico ou cultural no Distrito Federal e no Entorno, a iniciativa faz parte do programa Conecta Cultura. Trata-se de um pacote de ações para atenuar os danos sofridos pela comunidade cultural em razão do distanciamento social, uma das medidas de combate à Covid-19.

Agora, os projetos admitidos serão encaminhados para análise da Comissão de Seleção, que é composta por membros do poder público e da sociedade civil, completando-se a segunda etapa do processo. Nesta fase serão considerados aspectos como valorização da cultura, caráter inovador das iniciativas e contribuição da narrativa para promoção de valores não discriminatórios.

O objetivo do edital é reconhecer, principalmente, iniciativas destinadas às comunidades em situação de vulnerabilidade social ou com reduzido acesso aos meios de produção e fruição cultural. Dividido por categorias, o chamamento público vai premiar 500 agentes culturais que tenham desenvolvido ações artísticas em benefício da sociedade. Deste total, cada artista contemplado receberá um valor de R$ 4 mil, totalizando um investimento de R$ 2 milhões para socorrer a comunidade artística neste momento de pandemia.

O resultado preliminar de mérito tem publicação prevista para 13 de julho de 2020. A partir desta formalização, que se dará tanto no Diário Oficial do Distrito Federal quanto no site do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), abre-se um prazo de 10 dias para interposição de recursos.

