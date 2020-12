Veja números da covid-19 no DF nesta quarta-feira (23)

PUBLICIDADE

Os dados mais recentes da covid-19 no Distrito Federal mostram que, nas últimas 24 horas, foram registrados 525 novos pacientes infectados. A capital soma 246.397 casos.

Destes mais de 246 mil casos, 235.694 se recuperaram da doença; 6.522 pacientes ainda estão com o vírus ativo no organismo, podendo transmiti-lo. 4.181 pessoas perderam a vida.

Ceilândia (27.536), Plano Piloto (21.722) e Taguatinga (20.041) seguem sendo as regiões administrativas com mais casos. Samambaia, Águas Claras, Gama, Guará, Sobradinho, Planaltina e Santa Maria completam a lista das dez primeiras RAs.

Hospital de Base se prepara

O Hospital de Base criou um plano de desospitalização da unidade. O objetivo é que, até o dia 16 de janeiro de 2021, ele esteja com, no máximo, 50% de ocupação. Confira o cronograma de prazos:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

21/12/20 até 31/12/2020 = 80% de ocupação;

01/01/2021 até 11/01/2021 = 70% de ocupação;

12/01/2021 até 15/01/2021 = 60% de ocupação;

16/01/21 até final a segunda onda = 50% de ocupação.

Os responsáveis preveem que a segunda onda da covid chegará ao DF em janeiro ou fevereiro de 2021, se estendendo até março. A previsão da chegada da segunda onda leva em consideração a taxa de infecção. No DF, atualmente, um indivíduo infectado transmite o novo coronavírus para 1,3 pessoa.

Considera-se também o fato de, de acordo com números oficiais, 23% da população da capital federal teve contato com o vírus. Embora seja o maior percentual do país, representa cerca de 1/3 da imunidade de rebanho esperada.