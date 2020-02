Veja como será o trânsito no pré-carnaval

PUBLICIDADE 

Por causa dos eventos de pré-carnaval que acontecem a partir deste fim de semana, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) dá início às ações de educação e controle de tráfego em locais de concentração dos blocos de Carnaval. O trabalho servirá para garantir a segurança tanto dos foliões como a dos demais usuários das vias.

Educação

As equipes já começaram as ações de sensibilização aos condutores e pedestres sobre os cuidados necessários para uma folia sem acidentes. A Diretoria de Educação montará tendas nos eventos carnavalescos, com bonecos gigantes e entrega de material educativo, folder e viseira.

Cerca de 20 educadores vão orientar sobre a importância de respeitar a legislação de trânsito, principalmente no que diz respeito a não dirigir após o consumo de bebida alcoólica, ao uso do celular enquanto dirige, ao uso obrigatório do cinto de segurança e a necessidade de se respeitar os limites de velocidade.

Neste sábado (8), os educadores de trânsito do Detran estarão presentes no evento do bloco Quem Chupou Vai Chupar Mais, no Museu Nacional da República, das 13h às 18h.

Fiscalização

Haverá intensificação dessas ações, principalmente durante as madrugadas, a fim de coibir infrações que coloquem em risco a segurança de condutores e pedestres nas vias do Distrito Federal – como a condução de veículos sob efeito de álcool, uso do celular enquanto dirige e estacionamento em local proibido.

Um efetivo de 400 agentes – em 100 viaturas, 12 motocicletas, um helicóptero, três guinchos e uma empilhadeira – atuará de acordo com os planejamentos específicos realizados em função do público estimado para cada evento.

Intervenções no trânsito

Complexo da República

No sábado (8), das 15 às 22h, haverá desfile do bloco Quem Chupou Vai Chupar Mais no Complexo da República, com público estimado em 60 mil foliões. O Detran implantará área de embarque e desembarque em frente à Biblioteca Nacional, às margens da via S1, e destinará área específica para estacionamento de táxis.

Parque da Cidade

O bloco Eduardo & Mônica fará dois eventos no estacionamento nº 4 do Parque da Cidade: um para o público infantil – no sábado (8), das 14 às 21h – e outro para adultos – no domingo (9), das 15h às 22h. O Detran estará no local durante os eventos para auxiliar na travessia de pedestres, além de implantar área de embarque e desembarque para táxis e transporte por aplicativo. A estimativa de público é de 20 mil pessoas em cada dia.

Asa Norte

No domingo (9), entre 11h e 18h, a via do Comércio Local da entrequadra 205/206 Norte ficará bloqueada para o evento promovido pelo bloco System Safadow, realizado no Tombado Bar e com presença estimada de 1,5 mil foliões.

Com informações da Agência Brasília