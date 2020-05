Veja como agendar online o teste para coronavírus

PUBLICIDADE 

Pessoas com sintomas de Covid-19, ou que tiveram contato com pacientes diagnosticados com a doença, não precisam mais esperar em filas do sistema drive-thru para realizar o teste. O Governo do Distrito Federal elaborou um agendamento online, e, nesta segunda-feira (4) liberou o agendamento por meio do site https://sistemas.df.gov.br/mteste/, que leva ao cidadão um mecanismo simples e rápido.

Primeiro, é necessário fazer um cadastro com e-mail. Em seguida, um código de validação, a ser preenchido com informações pessoais, é fornecido como passo obrigatório para acesso ao endereço eletrônico. Após essa etapa, o interessado deve selecionar o posto para agendamento, conforme a disponibilidade da região administrativa, e receber um comprovante com local e horário para realizar o teste.

O resultado sai em até 30 minutos, no local, mas também é possível recebê-lo por meio da plataforma fornecida pelo GDF. Esta segunda opção visa evitar aglomerações e espera em filas.

Na hora do teste, é necessário portar documento com foto e comprovante de residência. Importante destacar que o agendamento é individual, sem que seja possível alterar o mesmo procedimento. Um novo agendamento de teste só poderá ser feito após a conclusão do anterior, com a efetiva realização do exame, ou caso a data de testagem tenha expirado.

Postos

Moradores de Águas Claras, Taguatinga, Vicente Pires e Arniqueiras: Unieuro

Moradores de Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste, Cruzeiro/Octogonal e Noroeste: Estacionamento 13 do Parque da Cidade

Moradores de Lago Sul, São Sebastião, Itapoã, Paranoá, Jardim Botânico e Jardins Mangueiral: Paróquia São Pedro de Alcântara – St. de Habitações Individuais Sul EQI 7/9, Lago Sul

Moradores de Lago Norte, Varjão e Granja do Torto: Iguatemi Shopping

Moradores de Guará, Núcleo Bandeirante, Candangolândia e Park Sul: Parque Shopping

Moradores de Ceilândia e Pôr do Sol/Sol Nascente: IESB – Unidade Ceilândia

Moradores de Ceilândia e Taguatinga: JK Shopping

Moradores de Sobradinho I, II e Fercal: Sesi – AE 03 – Lotes A/F – Q 13 – Parque dos Jequitibás, Sobradinho

Moradores de Planaltina: Loja Maçônica 7 de Setembro, próxima ao Hospital Regional de Planaltina

Moradores de Gama e Santa Maria: Estádio Bezerrão

