Veiculo e objetos roubados em casa no Lago Sul foram recuperados

Por Paula Beatriz

Nesta quarta-feira (15) a Polícia Militar do DF encontrou um veículo e objetos que tinham sido roubados em uma casa no Lago Sul. O carro e os objetos foram encontrados na Ceilândia e um suspeito de participar da ação foi encontrado na EPTG.

Por volta de 6h, QNN 25, Conjunto B da Ceilândia Sul, a PMDF encontrou um veículo Honda CRV de cor prata estava estacionado no interior. Um homem apareceu desconfiado, abriu o portão e foi questionado em relação ao veículo. Ele foi abordado e com ele foi encontrado R$ 918 em dinheiro e drogas. Também foram apreendidos dois jovens menores de idade que estavam no lote e estavam com alguns itens roubados. Eles foram conduzidos para a DCA.

Por volta de 15h30, os policiais militares receberam novas informações que um Gol vermelho, que estava envolvido no roubo estava trafegando pela EPTG sentido Taguatinga. Uma equipe do 17º BPM que estava na área abordou o veículo com dois homens em seu interior. Com os homens foram encontrados valores em espécie e itens do roubo. Também foi constatado que o veículo foi clonado.

O roubo aconteceu na QI 7, Conjunto 17 do Lago Sul na segunda-feira (13), por volta de 22h10 onde os autores mantiveram um homem e suas filhas como reféns dentro de um closet por aproximadamente 2h, depois saíram com o carro, eletrônicos e outros objetos das vítimas.

O caso foi encaminhado para a 15ª delegacia, foi feito contato com a vítima que foi até o local para reconhecimento e informado que seu veículo e alguns objetos foram recuperados.

Outros objetos da vítima possivelmente foram vendidos devido a quantidade de dinheiro que estava com os suspeitos.