Veículo atinge pilar de alça de acesso para a Ponte JK

Na tarde deste sábado (31) um veículo Ford Fiesta sedan, de cor preta, conduzido por uma mulher de 35 anos, colidiu com o pilar do viaduto da alça de acesso da L4 Sul para a Ponte JK, após a condutora ter perdido o controle da direção do carro. O veículo ficou com a dianteira bastante danificada. O Corpo de Bombeiros deslocou três viaturas e 11 militares para atender essa ocorrência.

Outros quatro ocupantes estavam no veículo, sendo três crianças e uma adolescente, filhos da condutora. A jovem E.A.A. de 14 anos, que não se feriu, acompanhou o irmão N.A.P. de 8 anos, que foi transportado pelo CBMDF apresentando fratura no fêmur esquerdo. Outro menor G.A.P. de 9 anos foi atendido e transportado pelos Bombeiros, apresentando escoriações no membro inferior esquerdo. O seu irmão de P.A.P. de 5 anos foi atendido pelo CBMDF e transportado pelo SAMU, com suspeitar de fratura no membro superior esquerdo.

A condutora apresentava algumas escoriações e reclamando de dores no tórax. Ela foi conduzida a unidade de saúde na mesma viatura que o filho de cinco anos. Todos foram encaminhados ao IHBDF, conscientes, orientados e estáveis. O acesso a Ponte JK foi interditado, sendo o trânsito desviado para o retorno da L4 Sul. O local ficou aos cuidados da PMDF.