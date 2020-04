Varjão registra diminuição de casos da dengue

PUBLICIDADE 

O último Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde registrou uma redução de cerca de 54% dos casos de dengue no Varjão. Os dados são em contraponto ao mesmo período de 2019.

De 29 de dezembro de 2019 a 4 de abril deste ano, foram notificados 28 casos. No mesmo período do ano passado, o boletim aponta 60 casos.

“Seremos incansáveis. Temos sempre a visita dos agentes da Vigilância por aqui. O Varjão é uma região administrativa pequena, e queremos diminuir ainda mais esses casos”, diz a administradora do Varjão, Nair Queiroz.

Entre as iniciativas de enfrentamento que são realizadas no Varjão, periodicamente, estão, mapeamento e limpeza das paradas de ônibus que podem estar acumulando água, e também dos terrenos e casas abandonadas, remoção de pneus, limpeza nas calhas, limpeza dos bueiros, da fonte da entrada da cidade, campanhas de conscientização, com entrega de material educativo à população, retirada de entulhos e inservíveis; pulverização do fumacê, ação de divulgação das orientações sobre o combate à dengue no carro de som, e em todos os canais de comunicação da Administração.

Dia D

Na primeira semana de abril, a Administração Regional do Varjão em parceria com a Vigilância Ambiental realizou o Dia D de combate à dengue. A operação aconteceu em todas as quadras do Varjão, e em mais nove regiões administrativas. As equipes se dividiram para buscar o foco do mosquito dentro das casas e nas ruas. Nesta ação específica, 672 imóveis foram inspecionados.

Com informações da Agência Brasília