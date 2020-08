Varjão bonito e preparado para as chuvas

PUBLICIDADE

Nesta quinta-feira o Governo do Distrito Federal (GDF) encerrou uma semana de trabalhos no Varjão. Durante os trabalhos a cidade foi limpa, e passou por manutenções. Na Quadra 5, as famílias que sofriam com a drenagem insuficiente das chuvas nas ruas, agora, terão outra realidade.

O canal – responsável pela captação das águas, que desciam de uma encosta da região – acabava obstruído por folhas, pedras e até galhos carregados pela enxurrada. O resultado era um alagamento que invadia os apartamentos térreos dos prédios do Bloco G.

“Graças a essa parceria feita pelo GDF Presente, recebemos ações do SLU, da Novacap, do Detran. O Varjão é outra cidade”, disse o Administrador do Varjão, Lúcio Rogério.

Para facilitar o fluxo nas redes pluviais, equipes de diferentes órgãos trocaram a canalização de 100 milímetros de diâmetro por 35 manilhas de 600 milímetros, aumentando em seis vezes a vazão do canal.

Também foram plantadas 2 mil mudas de ipês no local. Maria Aparecida Gonçalves de Abreu, 52 anos, mora há 14 anos na Quadra 5 e há mais de 20 no Varjão. Agora, diz-se satisfeita. “O Varjão estava abandonado. Agora a cidade está limpa, sem lixo na rua, mais bonita. A gente vê todo dia as máquinas do governo nas ruas”, elogia.

Além dos ipês, a quadra da Maria Aparecida foi embelezada com a pintura de todos os meios-fios. O mesmo aconteceu em todas as guias da avenida principal. O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) também reforçou as equipes de recolhimento de lixo em vários pontos da cidade, podaram árvores, varreram as ruas e taparam buracos.

O Departamento de Trânsito (Detran-DF) também reforçou as ações do programa na região administrativa durante os últimos sete dias. O órgão reforçou as sinalizações vertical e horizontal da Quadra 5. Equipes da Diretoria de Engenharia de Trânsito pintaram vagas de idosos, faixas de pedestres e instalaram novas placas de orientação para os motoristas.

Para o administrador do Varjão, Lúcio Rogério, a integração entre os diferentes órgãos do GDF é uma ajuda providencial para as administrações regionais. “Graças a essa parceria feita pelo GDF Presente, recebemos ações do SLU, da Novacap [Companhia Urbanizadora da Nova Capital], do Detran. O Varjão é outra cidade. Esse cuidado e essa nova estrutura que a cidade recebe deixa os moradores satisfeitos e mais felizes”, destaca Lúcio.

O GDF Presente também começou a preparar a cidade para as chuvas, que devem recomeçar em meados de setembro. Em três dias todas as bocas de lobo do Varjão foram desobstruídas. O lixo encheu carrocerias de cinco caminhões, com capacidade de seis toneladas cada. “Tinha folha, terra, garrafas, latas e papel, lixo que a própria população descarta nas ruas e que entope os bueiros quando chove”, lamenta o coordenador do Polo Central Adjacente 1, Alexandro César.

Sinalização de quebra-molas

Na Candangolândia, todos os quebra-molas da Rua dos Transportes receberam nova sinalização – os equipamentos estavam com a pintura apagada, o que confundia os motoristas. A ação foi feita pelo Detran-DF, que apoia as melhorias feitas pelo GDF Presente na cidade desde segunda-feira (24). Eles executam operações tapa-buracos, limpeza de bocas de lobo e recolhimento de inservíveis em diferentes pontos da região.

Equipes do Polo Área Norte trabalham em Planaltina. Nesta quinta-feira (27), eles retiraram grande quantidade de entulhos no transbordo irregular, na Quadra 1k do Arapoangas, e fizeram patrolamento e ajustes de vias sem pavimentação no Núcleo Rural Córrego do Arrozal, com a construção de quebra-molas na rua que passa em frente à Escola Classe Córrego do Arrozal. Para redução da poeira, os servidores molharam as vias com caminhão-pipa.

Presente de aniversário

Na semana em que é comemorado o aniversário do Jardim Botânico, o GDF Presente, em parceria com a administração regional, está realizando diversas ações de melhorias na cidade. Tapa-buraco, limpeza, retirada de entulhos, roçagem e muitos outros trabalhos estão em curso para a cidade celebrar seus 16 anos de fundação.

No Jardins Mangueiral, por exemplo, houve a mobilização de todos os condomínios para que os moradores colaborassem com o recolhimentos de inservíveis. O bairro João Cândido também passou por um mutirão de limpeza, várias ruas estavam com entulhos e galhos secos prejudicando a passagem das pessoas.

O Tororó também recebeu maquinário e roçagem nas principais vias de acesso. Segundo o administrador regional, Antônio de Pádua Amorim Araújo, ações como essas são fundamentais para manter a cidade organizada.

“Mais uma vez recebemos o apoio do programa GDF Presente para que consigamos fazer ações preventivas na nossa cidade. Vamos comemorar o aniversário do Jardim Botânico entregando várias benfeitorias para a população”, comemorou.

Com informações da Agência Brasília