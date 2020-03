Valparaíso de Goiás tem o primeiro caso suspeito de Covid-19

PUBLICIDADE 

Na tarde desta quarta-feira (10), um paciente com suspeita de Coronavírus deu entrada em uma unidade de saúde de Valparaíso de Goiás. A Paciente é do sexo feminino, de 28 anos, e chegou há poucos dias da Itália.

A Secretaria de saúde do Município está seguindo todos os protocolos do Ministério da Saúde e Estado de Goiás. De acordo com uma nota da Secretaria Municipal de Saúde do Valparaíso, foi realizado uma coleta para realização de exames confirmatórios e encaminhado ao laboratório de referência estadual. Os exames ficam prontos em até 5 dias úteis.

A paciente se encontra em estado estável, apresentando apenas sintomas leves e, em isolamento domiciliar, segue em acompanhamento pela equipe da SMS.