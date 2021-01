Valor de mercado do BRB supera R$ 10 bilhões pela primeira vez

PUBLICIDADE

O valor de mercado do BRB superou nesta terça-feira (5), pela primeira vez, a marca de R$ 10 bilhões, chegando a R$ 13,46 bilhões, o que representa crescimento de 1.098%. No final de 2018, o banco valia R$ 1,1 bilhão na Bolsa de Valores.

A valorização é fruto da realização de Split, ou seja, aumento da quantidade de ações na Bolsa, que permitiram maior liquidez e novas operações. Reflete, ainda, os benefícios de governança, ancorada nas melhores práticas de mercado.

“O BRB tem atuado para ser, cada vez mais, um banco moderno, completo, ágil e inovador. Nesse sentido, focamos em aumentar os nossos negócios e resultados, além do fortalecimento, como banco público, do papel social da instituição”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

O BRB possui 780 mil clientes e conta com 136 agências, sendo 119 no Distrito Federal e outras 17 no entorno do DF e nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Caixas eletrônicos

Ao número de agências, somam-se 134 correspondentes bancários (BRB Conveniência) e oito correspondentes imobiliários, além de 590 ATM (caixas eletrônicos) próprios complementados por mais de 40 mil ATMs da Rede Banco 24 horas e rede compartilhada, garantindo ao BRB cobertura de atendimento em todo o território nacional.

Com o banco digital Nação BRB Fla, lançado em julho em parceria com o Flamengo, o BRB já possui mais de 98 mil contas abertas, está presente em todos os continentes e em mais da metade dos municípios do País.

As informações são da Agência Brasília