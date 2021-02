Validade da seleção de professores substitutos vai até o fim do ano letivo

PUBLICIDADE

A Secretaria de Educação estendeu até o fim do ano letivo de 2021 o prazo de validade do processo seletivo para professores substitutos, realizado em 2018. A prorrogação, que já havia sido anunciada pela pasta, foi publicada nesta segunda-feira, 1º/02, no Diário Oficial do Distrito Federal.

Segundo a Secretaria, a medida foi adotada em razão da pandemia da covid-19, para evitar a aglomeração de pessoas que poderia ocorrer caso fosse realizado um novo processo seletivo simplificado.