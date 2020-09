Vagas para 38 profissões diferentes nas agências do trabalhador

PUBLICIDADE

Algumas profissões disponíveis nesta sexta0feira (4) são de acabador de mármore e granito, bombeiro hidráulico, copeiro de restaurante e fiscal de loja. Para garanti-las é necessário procurar uma agência do trabalhador do Distrito Federal. São 185 oportunidades oferecidas.

Entre elas, há 22 vagas para profissionais técnicos, nas áreas de enfermagem, laboratório, eletromecânica, nutrição e segurança do trabalho. Para todas, é preciso ter nível médio de escolaridade e os salários variam entre R$ 1.045 e R$ 2.500, mais benefícios.

Algumas das profissões admitem candidatos com deficiência, como auxiliar técnico em laboratório de farmácia, com quatro vagas e salário de R$ 1.045, e operador de caixa, que oferece R$ 1.117 de remuneração e está com sete vagas abertas.

O maior número de vagas é para açougueiro. São 20 com salário de R$ 1.700, outras 10 com remuneração de R$ 1.140 e mais uma, especificamente para açougueiro desossador, com ganho mensal de R$ 1.500. Nos três casos, é exigido, apenas, nível fundamental de escolaridade.A remuneração mais alta oferecida nesta sexta-feira (4) é de R$ 3 mil, paga para três profissões: ajustador mecânico de manutenção (1), que precisa ter experiência e ensino médio completo; contador (1), o qual precisa ser formado em contabilidade e ter experiência; e mecânico (1), em que as exigências são ensino médio e experiência.

O segundo salário mais alto, no valor de R$ 2.500, é oferecido para técnico em segurança do trabalho, com uma vaga. Para concorrer, é preciso ter experiência e ensino médio.

Para se candidatar a uma das vagas, é preciso estar dentro do perfil solicitado. Os interessados devem procurar uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em razão da pandemia de coronavírus, 15 das 18 unidades estão fazendo atendimento presencial. Estão fechadas, temporariamente, as agências do Paranoá e da Câmara Legislativa. A unidade do Guará tornou-se itinerante. Também é possível buscar pelo aplicativo Sine Fácil – que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.

Com informações da Agência Brasília