Vacinômetro: confira como está a vacinação no DF

A vacinação contra a Covid-19 começou no Distrito Federal no dia 19 de janeiro. Nessa primeira leva foram recebidas 162.560 doses da vacina CoronaVac, que é produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Além das 41,5 mil doses da vacina Covishield, desenvolvida pela universidade inglesa de Oxford, com a farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a segunda dose da vacina CoronaVac deve ser aplicada entre 14 e 28 dias após a primeira. A pasta lembrou que devido ao curto espaço de tempo, a metade das doses recebidas foram reservadas para a segunda aplicação.

Sobre a vacina da AstraZeneca esse intervalo é de até 90 dias. Devido a isso, todas as doses que chegaram ao DF serão utilizadas.

E como está a vacinação no DF?

E quem são os grupos prioritários ?