Vacinação no DF é ampliada para os trabalhadores da Saúde

PUBLICIDADE

Os profissionais da saúde que atuam na rede pública e nos hospitais da rede privada poderão ser vacinados já a partir desta terça-feira (26). A Secretaria de Saúde ampliou a vacinação contra a Covid-19 e as doses nas unidades na Região de Saúde onde atuam. Já aqueles que trabalham nas unidades privadas continuarão sendo vacinados em seus locais de trabalho.

O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, disse que com mais essa remessa de vacinas “estaremos ampliando o público beneficiado para todos os profissionais de saúde da rede pública, sem distinção de categorias, e para os profissionais que atuam nos hospitais da rede privada”. Ele ressaltou que, na próxima etapa, com a chegada de mais doses, serão contemplados os idosos acima de 80 anos de idade.

Essa estratégia foi definida em reunião do Comitê de Vacinação Covid-19 da Secretaria de Saúde, nesta segunda-feira (25). Uma circular definindo as diretrizes da inclusão desses profissionais já foi publicada. O Distrito Federal recebeu, na presente data, mais 19 mil doses da vacina CoronaVac produzida por meio de uma parceria entre o Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac. Elas se juntam às 41,5 mil doses da vacina Oxford/AstraZeneca, produzida na Índia.

“A partir do recebimento dessas novas doses conseguiremos atender a todos os profissionais de saúde da rede pública, sem distinção de categoria. Esse sempre foi o nosso objetivo, atingir todas as categorias da secretaria que tanto se dedicaram durante a pandemia. Com o baixo quantitativo de vacinas recebidas na primeira remessa, tivemos que restringir o público. Agora os profissionais podem ficar tranquilos, pois serão contemplados em sua totalidade”, explica o secretário-adjunto de Saúde, Petrus Sanchez.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Diretoria de Vigilância Ambiental (Dival) ajudará no processo de deslocamento das equipes volantes para garantir a celeridade no processo de vacinação dos servidores da saúde. Serão 40 carros disponíveis para levar as vacinas e os aplicadores até às unidades.

As vacinas CoronaVac e Oxford/AstraZeneca possuem intervalos diferentes para aplicação da segunda dose. Enquanto a primeira tem intervalo entre duas a quatro semanas, a segunda possui melhor eficácia quando a segunda dose é realizada após 12 semanas da primeira

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aplicação das vacinas

As vacinas CoronaVac e Oxford/AstraZeneca possuem intervalos diferentes para aplicação da segunda dose. Enquanto a primeira tem intervalo entre duas a quatro semanas, a segunda possui melhor eficácia quando a segunda dose é realizada após 12 semanas da primeira. “É por isso que estamos reforçando com os aplicadores da vacina que é necessário que no cartão vacinal conste o dia da primeira dose, qual é o fabricante e a data de retorno para a segunda dose. Para garantir a imunização é imprescindível que as duas doses aplicadas sejam da vacina do mesmo fabricante”, garante Garcia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os idosos e pessoas com deficiência institucionalizados, bem como os indígenas, continuarão sendo vacinados de forma volante. As equipes de saúde vão até estes públicos aplicarem as doses.

“No início da próxima semana, o Comitê se reunirá novamente para deliberar sobre a possibilidade de recebimento de novas doses e, com isso, planejarmos positivamente uma nova ampliação. Pedimos mais uma vez que a população do Distrito Federal fique tranquila, pois a Secretaria de Saúde tem trabalhado incessantemente para que todos os grupos sejam imunizados, levando sempre em consideração o quantitativo de doses recebidas do Ministério da Saúde”, destaca Petrus Sanches.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE >

Balanço da vacinação

A vacinação contra a Covid-19 no DF teve início no dia 19 deste mês. Até o início da noite desta segunda-feira (25), foram aplicadas 18.522 doses. O balanço fica disponível no site da Secretaria de Saúde, em banner fixo na página principal, e no portal Info Saúde-DF. A atualização ocorre diariamente, de segunda a sexta-feira, a partir das 19h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasília