A vacinação de idosos com 80 anos ou mais continua nesta terça-feira (2). Hoje inicia-se a modalidade de drive-thru. Serão dez locais nos quais o idoso deverá chegar exclusivamente de carro para ser vacinado. Saiba quais:

Com o início do drive-thru a partir de 8h, a Secretaria de Saúde espera que o tumulto encontrado na segunda-feira (1º) não se repita. Em vários locais de vacinação, foi possível ver aglomeração, idosos em pé sob o sol forte e demora no atendimento.

O fim do vídeo abaixo mostra a aglomeração. Veja:

Apesar da aglomeração, o ar era de esperança. Ivar Camilo de Oliveira, 84 anos, morador da Asa Sul, foi o primeiro a se vacinar na Unidade Básica de Saúde nº 1. O irmão, Pedro Miranda, 72, guardou o primeiro lugar para o idoso desde às 5h30. “É um momento muito importante. Quando cheguei disseram que a vacina poderia chegar só mais tarde, mas eu sairia daqui 00h se ela chegasse nesse horário, porque não tem remédio para esse vírus e essa é a única esperança”, afirmou, contundente.

Tire dúvidas sobre a vacinação de idosos:

Não é preciso fazer cadastro prévio para se vacinar. O idoso com 80 anos ou mais precisa apenas ter em mãos um documento oficial com foto e o CPF;

para se vacinar. O idoso com 80 anos ou mais precisa apenas ter em mãos um documento oficial com foto e o CPF; O idoso que não tem condições de ir até uma das unidades de vacinação poderá recorrer ao Telecovid a partir de terça-feira (2) , nos números 190, 193 e 199. Basta responder algumas perguntas e aguardar uma equipe volante ir até a residência;

, nos números 190, 193 e 199. Basta responder algumas perguntas e aguardar uma equipe volante ir até a residência; Ainda não há previsão para início da vacinação de idosos com menos de 80 anos . A Secretaria de Saúde alega já ter um planejamento, mas, por ora, decidiu não revelar datas. Assim que o DF receber mais doses de alguma vacina, o cronograma será divulgado;

. A Secretaria de Saúde alega já ter um planejamento, mas, por ora, decidiu não revelar datas. Assim que o DF receber mais doses de alguma vacina, o cronograma será divulgado; Cuidadores dos idosos acima de 80 anos que não vivem em instituições passarão por avaliação da Secretaria antes de serem vacinados . Para isso, o profissional deverá ligar nos números 190, 193 e 199, provar que é cuidador e aguardar resposta da SES;

. Para isso, o profissional deverá ligar nos números 190, 193 e 199, provar que é cuidador e aguardar resposta da SES; A partir de 8h de terça (2), o GDF vai reativar pontos de drive-thru exclusivos para idosos acima de 80 anos . Os locais são: UBSs 1 e 2 de Sobradinho, UBS 5 de Planaltina, faculdade Unieuro de Águas Claras, Parque da Cidade e Pontão do Lago Sul;

. Os locais são: UBSs 1 e 2 de Sobradinho, UBS 5 de Planaltina, faculdade Unieuro de Águas Claras, Parque da Cidade e Pontão do Lago Sul; Na segunda (1), as UBS de Sobradinho e Planaltina não vão vacinar por drive-thru, mas, sim, pessoalmente. Este modelo de vacinação começa na terça;

As vacinas usadas para imunizar os idosos serão a Coronavac e a de Oxford/Astrazeneca . O planejamento da SES é utilizar a Coronavac até as primeiras doses chegarem ao fim para, em seguida, começar a usar a de Oxford.

. O planejamento da SES é utilizar a Coronavac até as primeiras doses chegarem ao fim para, em seguida, começar a usar a de Oxford. Cada idoso vacinado receberá um cartão com a marca da vacina que tomou e a data em que deve voltar ao posto para receber a segunda dose. É importante se atentar a esta informação, pois o período entre uma dose e outra é diferente para cada vacina;

Pontos de vacinação:

Asa Norte

UBS nº 2 Asa Norte (EQN 114/115, Área Especial)

Asa Sul

UBS nº 1 Asa Sul (SGAS 612, Lotes 38/39, L2 Sul)

Brazlândia

UBS nº 1 Brazlândia (EQ 6/8, Lote 3, Setor Norte)

Candangolândia

UBS nº 1 Candangolândia (EQR 5/7, Área Especial 1)

Ceilândia

UBS nº 5 Ceilândia, (QNM 16, Módulo F, Ceilândia Norte)

UBS nº 7 Ceilândia, (QNO 10, AE D/E, Setor O)

UBS nº 16 Ceilândia (Sol Nascente, Trecho 1, Etapa 1, Qd. 500, AE 2)

UBS nº 17 Ceilândia, (QNP 16/20, Setor P Sul)

Cruzeiro

UBS nº 2 Cruzeiro (Setor Escolar, Lote 4, Cruzeiro Velho)

Gama

UBS nº 1 Gama (Entrequadra 6/12, Área Especial, Setor Sul)

UBS nº 3 Gama (E/Q 3/5, Área Especial, Setor Leste)

UBS nº 5 Gama (Área Especial, Lote 38, Setor Central)

Guará

UBS nº 1 Guará, (QE 6, Lote C, Área especial S/N)

UBS nº 2 Guará, (QE 23, Lote C, Área Especial S/N)

UBS nº 3 Guará, (QE 38, Área Especial S/N)

UBS nº 4 Guará, (EQ 2/3, Lucio Costa)

Itapoã

Quadra Poliesportiva do Itapoã (Quadra 61, Área Especial Del Lago, ao lado da UBS 2 Itapoã)

Núcleo Bandeirante

UBS nº 1 Núcleo Bandeirante (3ª Avenida, Área Especial nº 3)

Lago Norte

UBS nº 1 Lago Norte (QI 3, Área Especial)

Lago Sul

Policlínica Lago Sul (QI 21)

Paranoá

Quadra coberta ao lado da Administração Regional do Paranoá (Praça Central S/N, Lt. 1)

Planaltina

Jardim de Infância Casa da Vivência Avenida (NS01, Área Especial 9, SRL Planaltina)

UBS nº 5 Planaltina (Quadra 12 D, Conjunto A, Área Especial, Arapoanga)

Riacho Fundo 1

UBS nº 1 Riacho Fundo 1 (QN 9, Área Especial 11)

Riacho Fundo 2

UBS nº 1 Riacho Fundo 2 (QC 6, Conjunto 16, Área Especial, Lote 1)

UBS nº 2 Riacho Fundo 2 (QC 1 Conj. 10 Lt 01)

Samambaia

UBS nº 2 Samambaia (Samambaia Norte, QS 611, AE 2)

Santa Maria

Colégio Paloma (QR 207/307, Conjunto T, Área Especial)

UBS nº 2 Santa Maria (EQ 217/317, Área Especial, Lote E)

São Sebastião

Caic Unesco (Quadra 5, Conjunto A, Área Especial, Centro)

Cidade Estrutural

UBS nº 1 Estrutural (AE 1, Setor Central)

Sobradinho

UBS nº 1 Sobradinho (Quadra 14, Área Especial 22/23)

UBS nº 2 Sobradinho (Rodovia DF-420, Complexo de Saúde, Setor de Mansões, ao lado da UPA de Sobradinho)

Taguatinga

UBS nº 1 Taguatinga (QNG, AE 18/19)

UBS nº 5 Taguatinga (Setor D Sul, AE 23)