Vacinação contra covid-19 no DF começa nesta terça (19). Veja locais

A vacinação contra a covid-19 terá seu pontapé inicial às 10h desta terça-feira (19). Cerca de 106 mil doses da vacina Coronavac chegaram na segunda (18) ao Distrito Federal e serão distribuídas a cerca de 15 unidades de saúde na manhã desta terça.

Até o momento, sabe-se que as seguintes unidades receberão as doses:

Hospital Regional da Asa Norte (Hran)

Unidade de Pronto-Atendimento do Núcleo Bandeirante

Hospital Regional de Taguatinga (HRT)

Hospital Regional de Ceilândia (HRC)

Hospital Regional da região Leste/Paranoá (HRL)

Hospital Regional do Gama (HRG)

Hospital Regional de Sobradinho (HRS)

Hospital Regional de Planaltina (HRP)

A primeira pessoa a ser vacinada no DF deve receber a dose no Hran. A Secretaria de Saúde montará uma tenda na unidade para vacinar seis profissionais no local nesta terça (19).

Excepcionalmente hoje, a vacinação começará às 10h. A partir de quarta (20), as doses serão aplicadas de 8h às 18h.

