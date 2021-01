Vacina de Oxford chega ao DF

PUBLICIDADE

41.500 doses da vacina de Oxford/Astrazeneca chegaram ao Distrito Federal neste domingo (24), por volta de 8h. Um voo da Gol trouxe o carregamento até o Aeroporto de Brasília. Veja o momento do desembarque:

2 milhões de doses desta vacina chegaram em solo brasileiro na sexta-feira (22), no Rio de Janeiro. De lá, foram para a sede da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), onde profissionais fizeram análise e etiquetagem do imunizante. No sábado (23), a Fiocruz liberou o repasse aos estados e ao DF.

O Governo do Distrito Federal (GDF) ainda não explicou como vai utilizar a vacina de Oxford. A capital já havia recebido 106.160 doses da Coronavac e vem aplicando o imunizante desde a última terça-feira (19). A Coronavac tem sido utilizada para vacinar o primeiro dos quatro grupos prioritários (profissionais da linha de frente no combate à covid, indígenas, idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições de longa permanência, além dos cuidadores destas pessoas).

‘Sem SUS e conhecimento científico, vacinação não seria possível’

Ressalta-se ainda que a vacina de Oxford deve ter aplicação diferente. A Fiocruz sugere que todo o carregamento seja logo aplicado, ao invés de guardar metade dele para aplicar a segunda dose. Isso porque, segundo o vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz, Marco Krieger, a vacina de Oxford tem eficácia de 73% por pelo menos três meses a partir da aplicação da primeira dose, o que já seria suficiente para reduzir a carga viral da população. Até se encerrar o prazo, a expectativa é que a Fiocruz tenha produzido e/ou recebido mais doses.

Não é o que acontece com a Coronavac: das 106 mil recebidas pelo DF, apenas 53 mil serão aplicadas, para que, entre 14 e 28 dias, haja o reforço da vacinação.