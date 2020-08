Vacina contra covid-19: voluntários podem fazer pré-cadastro pela internet

PUBLICIDADE

Os profissionais de saúde do Distrito Federal agora podem se voluntariar para participar da pesquisa clínica que testa a eficácia da vacina contra o novo coronavírus, desenvolvida pela farmacêutica Sinovac Biotech. Basta acessar o formulário online, que funciona como uma plataforma de triagem, avaliando se o candidato cumpre os requisitos para o estudo.

A Universidade de Brasília (UnB), coordenadora da pesquisa, e o Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB), onde os testes são realizados, não fazem cadastro de interessados de forma presencial. O acesso é exclusivamente eletrônico. Quem for considerado elegível deve enviar nome e telefone para o email exibido ao final do preenchimento do formulário.

Com o pré-cadastro, a equipe que integra a pesquisa entrará em contato com cada profissional para confirmar os dados e agendar o atendimento no HUB. O voluntário aprovado receberá duas doses da vacina, com intervalo de 14 dias. Metade dos participantes recebe um placebo, que não tem efeito farmacológico, e a outra metade, o produto vacinal. A proposta é fazer a comparação entre os dois grupos.

Podem se candidatar ao estudo apenas profissionais de saúde do DF que cumpram os seguintes critérios:

Ter mais de 18 anos Trabalhar em serviço de saúde atendendo pessoas com Covid-19 Não ter sido diagnosticado ou testado positivo para o vírus da Covid-19 Ter registro no conselho profissional regional Não apresentar doença crônica Se mulher, não estar gestante Não participar de outro ensaio clínico

Ao aceitar participar da pesquisa, o voluntário assina um termo de consentimento e se compromete a comparecer ao HUB periodicamente por um período de doze meses para acompanhamento da saúde.

Cumpre os requisitos? Participe: https://app.profiscov.com/

A pesquisa PROFISCOV

A UnB e o HUB são um dos 12 centros no Brasil que participam da fase 3 do ensaio clínico nacional PROFISCOV, coordenado pelo Instituto Butantan e autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O estudo em Brasília conta com uma equipe multiprofissional, a maioria do próprio hospital, formada por 25 pessoas, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos e técnicos de laboratório.

Os testes começaram dias 5 e 6 de agosto, quando foram imunizados 10 voluntários. Após um período de avaliação pelo Butantan, o HUB retomou a aplicação das doses na última quinta-feira (13). A expectativa agora é aumentar a quantidade diária de atendimentos progressivamente até alcançar a meta, que é de 850 participantes, o que deve levar em torno de dois meses.

A terceira etapa do estudo avalia a eficácia e a segurança da vacina em um número maior de pessoas. As fases 1 e 2 do ensaio clínico foram realizadas com cerca de 700 voluntários na China e os resultados demonstraram a produção de anticorpos neutralizantes em 90% dos participantes. Assim que forem comprovadas a eficácia e a segurança e a vacina seguir para registro da Anvisa, a Sinovac e o Butantan firmarão acordo de transferência de tecnologia para produção em escala e fornecimento gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS).