UTI do Hospital de Base recebe tablets para pacientes se comunicarem com seus familiares

Com as visitas suspensas para proteger os pacientes da atual pandemia na UTI do Hospital de Base, um projeto criado pela equipe de saúde para reaproximar aqueles que estão internados da família ganhou um empurrãozinho. Após reportagem do Jornal de Brasília, os profissionais que repassavam vídeos e recados por seus celulares pessoais, agora contam com seis novos tablets doados por uma empresa privada.

O diretor-presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), Sergio Costa, fez a entrega dos aparelhos. “A família IGESDF é extremamente grata pela inovação que vocês trouxeram ao Hospital de Base nesse momento difícil que estamos passando. Tenho certeza de que essa atuação de vocês se tornará um legado”, disse Sergio Costa.

O diretor-presidente destacou que os tablets permitirão aumentar a qualidade do projeto. “Queremos avançar, a partir desse projeto piloto, no processo de humanização do nosso atendimento”, acrescentou.

A chefe do serviço de Psicologia da UTI do Hospital de Base, Gabriella Costa, ressaltou estar muito feliz por receber esse apoio. “Dar esse suporte para promover a aproximação entre pacientes e familiares, bem como aproximar as equipes das famílias, é uma questão que acreditamos ser muito importante. Agradecemos muito pelo apoio”, disse.

“Quero agradecer pelo apoio ao nosso projeto que começou tão humilde, com nossos próprios aparelhos, mas, agora, estamos conseguindo ampliar”, comemorou a especialista em psicologia hospitalar do IGESDF, Priscila Hamdam. “Certamente ficará bem mais fácil fazer esse trabalho”, complementou a psicóloga, Cecília Vaz.