Uso obrigatório de máscaras começa nesta quinta (30)

Conforme decreto do GDF publicado no Diário Oficial (DODF) no último dia 23, a população passa a ser obrigada a usar máscaras de proteção facial sempre que sair na rua a partir desta quinta-feira (30).

No entanto, o governador Ibaneis Rocha afirmou que quem não estiver usando o acessório não será penalizado por multa.

Na quarta (29), Ibaneis adiou a reabertura do comércio no DF. Previsto para voltar a funcionar no próximo dia 4, as lojas deverão ser reabertas somente uma semana depois, no dia 11.

Ônibus e metrô

Levando em consideração o adiamento da reabertura dos comércios, a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) decidiu adiar também a obrigatoriedade do uso da máscara nos ônibus e metrô da capital. A Semob informa que está orientando os operadores a não impedir o embarque e a viagem de nenhum passageiro que não estiver utilizando o equipamento de proteção.

Antes de exigir o uso obrigatório das máscaras, a Semob informa que fará uma campanha educativa sobre a importância do equipamento. As empresas também irão orientar os funcionários e passageiros sobre o uso das máscaras. Na manhã desta quinta (30), servidores do Metrô-DF entregaram algumas aos usuários.

Entrega das máscaras

A partir desta quinta (30), o GDF irá distribuir máscaras laváveis e reutilizáveis às pessoas que não tenham condições de acesso ao produto. Serão entregues duas unidades por pessoa. A distribuição ocorrerá entre 6h e 21, nos locais abaixo:

Terminal Brazlândia Centro (Área Especial Setor Norte Lote 01)

Terminal Brazlândia Setor Veredas (Setor Veredas Praça Central AE Lote 01)

Terminal Setor “O” (Área Especial C Quadra QNO 14)

Terminal Setor P Sul (QNP 24 Área Especial 01)

Terminal Setor QNQ/QNR (QNR 01 Área Especial – Expansão Ceilândia)

Terminal Setor Gama Central (Setor Central Área Especial Gama)

Terminal Gama Sul (Quadra 05 Área especial Gama)

Terminal Santa Maria Sul (Área Especial Quadra 401 – Santa Maria Sul)

Terminal Recanto das Emas I (Área especial Quadra 311 Recanto das Emas)

Terminal Recanto das Emas II (Avenida Ponte Alta Quadra 400/600)

Terminal Samambaia Sul (QN 327 Área Especial 1 Samambaia Sul)

Terminal Samambaia Norte (QR 433 S/N Área Especial)

Terminal do Paranoá (Quadra 33 Área Especial Lote 01)

Terminal de Planaltina (Avenida Independência, Setor de hotéis e diversões Projeção O)

Terminal Riacho Fundo I (Quadra 04 Lotes 6 a 8 Riacho Fundo)

Terminal Riacho Fundo II (Área Especial QS 18 Riacho Fundo 02)

Terminal São Sebastião (Área Especial EDF 135 São Sebastião)

Mini Terminal Sobradinho I (Área Especial EDF 135 São Sebastião)

Terminal Sobradinho II (Quadra AR 25 – Conjunto 01 – Lote 02 Sobradinho 02)

Terminal Taguatinga M Norte (QNM 42, Área Especial 03 Lote 03 a 07)

Terminal Taguatinga Sul (Área Especial 09)

Estação do metrô Ceilândia Norte

Estação do metrô Ceilândia Centro

Estação do metrô Guariroba

Estação do metrô Ceilândia Sul

Estação do metrô Centro Metropolitano

Estação do metrô Praça do Relógio

Estação do metrô Taguatinga Sul

Estação do metrô Samambaia

Estação do metrô Samambaia Sul

Estação metrô Furnas