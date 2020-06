Urgente: Ibaneis fecha Esplanada nesta terça (16) e quarta (17)

PUBLICIDADE

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, decretou o fechamento da Esplanada dos Ministérios nesta terça (16) e quarta-feira (17). A medida proíbe o trânsito de veículos e pedestres na via.

O decreto visa dar fim a aglomerações, em prevenção ao novo coronavírus. Também tem por objetivo conter as manifestações antidemocráticas registradas nas últimas semanas.

Ibaneis também levou em consideração as ameaças do grupo 300 do Brasil ao bispo dom Marcony Vinícius Ferreira. O sacerdote pertence à Cúria Metropolitana, localizada na Catedral Nossa Senhora Aparecida, na Esplanada.

Desta forma, ficam permitidos de transitar na via apenas autoridades e servidores públicos federais devidamente identificados e que estejam em serviço; Os departamentos de Trânsito (Detran-DF) e de Estradas de Rodagem (DER-DF) ficarão responsáveis por fiscalizar o local.

Quem descumprir a medida poderá ser multado e responder administrativa e penalmente, nos termos previstos em lei. Ir contra o decreto pode acarretar em crime de infração de medida sanitária.

Multa a Weintraub

A decisão de Ibaneis vem dois dias após manifestantes bolsonaristas descumprirem medida similar. No sábado (13), o governador havia decretado o fechamento da Esplanada no dia seguinte. A norma, no entanto, foi desrespeitada não só por cidadãos desconhecidos, mas pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, que compareceu a um ato.

Na ocasião, Weintraub estava sem máscara de proteção facial, o que é proibido no DF. Por isso, o ministro foi multado em R$ 2 mil pelo DF Legal.