Urgente: Homem armado com faca faz mulher de refém na Asa Sul

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) está neste momento no Bloco S da 411 Sul negociando com um homem que, com uma faca, mantém uma mulher de refém no prédio. Informações preliminares dão conta de que a refém é sua mãe.

No local estão policiais da Operação Gerente, que conta com militares treinados para negociar com sequestradores a fim de liberar vítimas.

Em breve mais informações.