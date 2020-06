Urgente: GDF suspende cirurgias eletivas

PUBLICIDADE

No início da tarde desta quarta-feira (24) o Governo do Distrito Federal (GDF) suspendeu as cirurgias eletivas na capital. Segundo o documento, esses procedimentos cirúrgicos serão suspensos entre os dias 29 de junho (segunda-feira) e 10 de julho de 2020, visando “não causar prejuízo no atendimento de pacientes graves suspeitos ou confirmados com COVID-19 que necessitam de entubação para ventilação mecânica”.

Entretanto, os seguintes procedimentos permanecerão sendo realizados:

Cirurgias oncológicas

Cirurgias cardiovasculares

Transplantes

A decisão foi tomada levando em consideração a a taxa de ocupação de leitos destinados para covid-10, na Rede Pública, com suporte de ventilação mecânica em 73,26%, e leitos de enfermaria de 64,43%, na data de 24 de junho de 2020, atualizado as 11h25, além de argumentos apresentados pela Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da Covid-19

Veja o documento:

