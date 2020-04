Urgente: Distrito Federal tem mais quatro óbitos por Covid-19, o primeiro em residência

PUBLICIDADE 

O Distrito Federal registrou mais quatro mortes por causa do novo coronavírus. Todas eram de pessoas que haviam falecido, mas que o resultado dos exames só se confirmaram na tarde desta sexta-feira (17).

Com os novos óbitos, o DF registra 24 mortes pelo Covid-19. A primeira vítima é uma mulher de 73 anos, que residia em Ceilândia. Ela foi internada no hospital São Francisco no dia 6 de abril e veio a óbito no dia 14. A mulher possuía comorbidades como diabetes, hipertensão, obesidade e era tabagista.

A segunda Vítima era outra idosa, de 84 anos, que também residia em Ceilândia. A mulher foi Hospitalizada no HRAN na última quinta-feira (16) e veio a óbito no mesmo dia. A paciente sofria de diabetes e hipertensão.

A terceira paciente que veio a óbito, tinha 60 anos e residia no Recanto das Emas. A mulher estava

Hospitalizada no HRAN desde o dia 12 deste mês e faleuceu nesta sexta. Tabagista, a mulher sofria de hipertensão.

O quarto caso é o primeiro óbito em residência no Distrito Federal. Um homem de 69 anos, que residia no Riacho Fundo.

A vítima não deu entrada em nenhum hospital e foi a óbito na própria residência. O homem Sofria de hipertensão. Mesmo com a família minimizando os sintomas respiratórios, a vítima testou positivo para covid-19.