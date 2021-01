Universidades que estimularem à doação de sangue ganharão o Selo Sangue Bom

PUBLICIDADE

As universidades do Distrito Federal poderão ser premiadas com o chamado Selo Sangue Bom se passarem a incentivar a doação de sangue entre os estudantes. O projeto de lei, de autoria do deputado Eduardo Pedrosa (PTC), foi sancionada pelo governador Ibaneis Rocha nesta terça-feira (26).

A lei prevê que os alunos que se propuserem a doar ganharão abono de falta no dia do procedimento. “A ideia é que as instituições de ensino incentivem os alunos a adotarem o trote solidário: no lugar de brincadeiras agressivas, um ato que pode salvar vidas”, conta Eduardo Pedrosa.

“Infelizmente o hemocentro passa a maior parte do ano com os estoques baixos, com esse estímulo pretendemos ampliar o número de doadores e tentar resolver esse problema”, diz o deputado. O selo tem validade de um ano, podendo ser renovado, desde que as instituições de ensino deem continuidade às ações de doação de sangue.

Condições para ser um doador:

• Ter entre 16 e 69 anos de idade. Menor de 18 anos deve apresentar o formulário de autorização e cópia do documento de identidade com foto do pai, mãe ou tutor/guardião. Idosos devem ter realizado pelo menos uma doação de sangue antes dos 61 anos;

• Pesar mais de 51 quilos e ter IMC maior ou igual a 18,5;

• Há medicamentos que podem impedir a doação. Confira algumas restrições em nossa lista de impedimentos;

• Dormir pelo menos seis horas, com qualidade, na noite anterior à doação;

• Não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação;

• Não fumar duas horas antes da doação.

• É importante estar bem alimentado para doar sangue e beber bastante água desde o dia anterior à doação.