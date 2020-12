Unidades socioeducativas promovem torneio de futsal

PUBLICIDADE

Os socioeducandos do Distrito Federal já estão preparados para usar o esporte como ferramenta de ressocialização durante o Torneio de Futsal, que ocorre até o dia 10 deste mês nas unidades de internação do Sistema Socioeducativo do DF – coordenado pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus).

Na prática, os jovens são estimulados a desenvolver a interação social, o trabalho em equipe, a disciplina e o respeito com o próximo por meio dos jogos. A atividade também é usada para estimular o condicionamento físico e mental dos internos.

“Nós trabalhamos para que os socioeducandos tenham todos os seus direitos garantidos, inclusive o acesso ao esporte”, ressalta a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani. “Por isso, criamos o torneio, para mostrar a eles que é possível seguir um outro caminho para a conquista de uma vida melhor, o que se reflete também na sociedade.”

Para garantir a inclusão, sete unidades socioeducativas implementaram a atividade em seus cronogramas, incluindo a Feminina do Gama. Ao todo, 500 socioeducandos entre 12 e 21 anos participam do torneio de futsal e estão escalados para jogar entre os 60 times.

Com o jogo em formato eliminatório, os participantes vão disputar os três primeiros lugares do pódio e serão premiados com troféu e medalhas. O projeto marca o encerramento das ações de ressocialização de 2020.

As informações são da Agência Brasília