Unidades socioassistenciais recebem 881 novos computadores

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) recebeu nesta quarta-feira (30) 881 novos computadores para reforçar o atendimento presencial nas 83 unidades socioassistenciais já a partir de 4 de janeiro. A chegada dos novos equipamentos finaliza a troca de 100% do parque computacional da Sedes, substituindo as atuais máquinas com mais de 12 anos de uso.

O investimento na infraestrutura da secretaria foi de R$ 4,8 milhões. Os computadores serão mais uma ferramenta para contribuir no dia a dia dos profissionais que atendem diretamente a população.

“São computadores de última geração que têm um tamanho mais reduzido, o que permite mais espaço útil na área de trabalho dos servidores”, explica o subsecretário de Gestão da Informação, Formação, Parceria e Redes, Rodrigo Freitas. “A chegada desses equipamentos faz parte do programa de modernização e inovação da Sedes, ou seja, esse foi um dos ciclos de entrega de infraestrutura. Agora, para o início de 2021, vamos começar o ciclo de entrega de sistema e gestão de dados”, ressalta o gestor.

Os novos computadores vão colaborar para dar agilidade ao atendimento à população em vulnerabilidade social. E viabilizam a adoção do novo sistema de agendamento online nos Centros de Referência em Assistência Social (Cras).

Pela nova ferramenta é possível programar o horário específico de ida do cidadão aos centros de atendimento por um agendamento organizado pela nova tecnologia que a Sedes desenvolveu, como reforça a secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha.

“Esse agendamento vai poupar o tempo do cidadão e evitar aglomeração neste momento de pandemia da Covid-19. Os novos computadores vão ajudar os servidores a organizar melhor esses atendimentos, dando dinamicidade ao trabalho das unidades”.

As informações são da Agência Brasília