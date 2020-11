Unidades do INSS no DF abrirão normalmente no Dia do Evangélico

PUBLICIDADE

O Ministério da Economia informou, nesta quinta-feira (26), que as agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) do Distrito Federal abrirão normalmente na próxima segunda-feira (30/11), que se comemora o Dia do Evangélico.

A data é estabelecida como ponto facultativo na Portaria nº 396, do Ministério da Economia, publicada em sessão extra do Diário Oficial da União desta quinta.

De acordo com o normativo, o ponto facultativo não é aplicável às unidades administrativas que prestem atendimento ao público e que já possuam agendamento para atender cidadãos, de forma presencial ou remotamente, no dia 30 de novembro.

Com informações do Ministério da Economia