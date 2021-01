Unidades administradas pelo Iges-DF recebem as vacinas

PUBLICIDADE

Os primeiros 170 profissionais das oito unidades administradas pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) começaram a ser vacinados nesta terça-feira (20).

A vacinação começou às 15h30 no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ceilândia. O hospital recebeu 700 doses e vacinou 120 profissionais. Já a UPA ceilandense imunizou 50 colaboradores, com doses transferidas do Hospital Regional de Ceilândia.

No HSRM, o primeiro a receber a vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, de São Paulo, foi o técnico de enfermagem Aguinaldo Vaz de Oliveira, 53 anos. “Estou muito feliz por ter recebido essa vacina, é uma honra”, declarou Oliveira, emocionado. “Agradeço a todos os profissionais de saúde que lutaram e continuam lutando contra essa pandemia. Vamos vencê-la.”

Na UPA de Ceilândia, o primeiro a ser imunizado foi o enfermeiro Rangel Fernandes de Souza, 28 anos. “É uma grande emoção ser o primeiro vacinado”, declarou. “Vivi um momento muito difícil na primeira onda da pandemia, quando contraí a Covid-19. E hoje ser um dos primeiros colaboradores do Iges a receber a vacina é um ato de confiança na ciência. É uma sensação de dever cumprido como profissional e como cidadão”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Hospital de Base

A vacinação continua nesta quarta-feira (20), quando a Secretaria de Saúde entregará doses para o Hospital de Base. No caso das UPAs, equipes itinerantes da Secretaria de Saúde irão às unidades e farão a aplicação de vacinas, de acordo com o quantitativo de servidores de cada uma. Não haverá pontos de vacinação nas UPAs. Além de Ceilândia, o Iges-DF administra as UPAs do Núcleo Bandeirante, do Recanto das Emas, de Samambaia, de São Sebastião e de Sobradinho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na primeira fase da vacinação, nas unidades administradas pelo Iges-DF serão imunizados somente os profissionais das diversas categorias que estão na linha de frente da luta contra o coronavírus. Esse grupo foi priorizado no Plano Nacional de Imunização (PIN), elaborado pelo Ministério da Saúde e aderido pelo Governo do Distrito Federal por meio da Secretaria de Saúde.

“Com a vacina, esses heróis vão estar mais protegidos para que continuem lutando para salvar vidas”, ressaltou o presidente do Iges-DF, Paulo Ricardo Silva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasília