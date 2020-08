UnB se prepara para retomar semestre letivo

PUBLICIDADE

Depois de mais de cinco meses sem aulas, a Universidade de Brasília retomará o semestre letivo de forma remota a partir da próxima segunda-feira (17). O novo calendário acadêmico da instituição foi pensando e planejado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) durante todo o período de suspensão das atividades, na tentativa de acolher as necessidades dos estudantes e professores, conforme o semestre se desenvolva.

Ciente das dificuldades operacionais, de acesso à internet e de todos os obstáculos de um “ensino remoto emergencial”, a UnB adotou uma postura flexível em relação ao semestre e se mostrou disposta a se adaptar. As três primeiras semanas após a retomada das aulas – de 17 de agosto a 4 de setembro – serão um período de ambientação com as plataformas. Segundo a instituição, “o objetivo é que haja a oportunidade de familiarização de estudantes e docentes com as tecnologias que mediarão os encontros”.

Ferramentas de ensino remoto, como o Aprender e o Office 365, já conhecidos pelos estudantes da UnB, estão entre as plataformas disponíveis para a realização das aulas. Pensando ainda que cada curso e cada turma têm a sua realidade, a Universidade decidiu que os docentes também poderão adotar outras ferramentas tecnológicas, desde que sejam gratuitas. O professor Daniel Abreu de Azevedo, do departamento de Geografia, por exemplo, propôs a criação de um grupo no whatsapp – com os alunos que quiserem participar – para “lembrar prazos, apontar que há coisas novas na Plataforma e colocar notícias totalmente relacionadas com nossa disciplina”.

Ficará a critério de cada docente o estabelecimento da metodologia e plano de ensino. A Universidade contará, durante a retomada, com dois tipos de atividade: síncronas e assíncronas. “As atividades síncronas têm um momento preestabelecido para serem feitas. Já as atividades assíncronas têm prazo para entrega. Assim, o estudante pode desenvolvê-las quando for melhor para ele. Quando o estudante não puder participar de atividade síncrona, é garantida a ele a participação em uma atividade assíncrona como forma de compensação”, explica a instituição.

Para não prejudicar os estudantes, a UnB decidiu que não haverá trancamento de disciplinas neste semestre, “uma vez que, excepcionalmente, a retirada poderá ser feita até o último dia do semestre letivo”. Diferentemente do trancamento, a retirada não afeta os índices acadêmicos dos estudantes, nem aparece registrada no histórico escolar. As defesas dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) serão feitas de forma virtual.

Alunos e professores na expectativa

Isabella Carvalho, estudante do sexto semestre de Letras – Português do Brasil como Segunda Língua, conta que ainda não sabe o que esperar do início das aulas, apesar de estar participando das ações promovidas pela coordenação de seu curso para auxiliar em questões relacionadas ao retorno remoto. Durante o período de ajuste de matrícula, que encerrou na última segunda-feira (10), Isabella decidiu se manter nas disciplinas em que já estava matriculada. A discente acredita que a coordenação tem se esforçado para manter contato com os estudantes e esclarecer dúvidas. “Sinto que há abertura para diálogo e mudanças.”

O estudante do sexto semestre de Arquitetura e Urbanismo Victor Costa vai tentar tirar o máximo de proveito desse semestre atípico. “Vou aproveitar para adiantar algumas matérias das quais não faço questão do [ensino] presencial”, explica.

Nesses cinco meses de atividades suspensas, a professora do Departamento de Matemática Luciana Ávila buscou se capacitar nas novas ferramentas de ensino, participando de formações oferecidas sobre os ambientes virtuais. A professora contou que “está aprendendo bastante” com o novo modelo de aulas e espera resultados positivos para o semestre. “Acho que a retomada será de muita aprendizagem e pode dar certo com o empenho de estudantes e professores”, opinou.

Biblioteca

A Biblioteca Central (BCE), assim como as demais unidades setoriais da UnB, não irá retomar o amplo atendimento presencial em atenção à situação de emergência de saúde provocada pela pandemia. No entanto, alguns serviços essenciais serão retomados, de forma limitada e mediante agendamento, e apoio continuará a ser ofertado aos docentes, com a digitalização de textos para serem utilizados em disciplinas. Além disso, a BCE possui 14 mil obras de referência básica disponíveis digitalmente.

Os serviços essenciais devem ser retomados juntamente com o início do semestre, em 17 de agosto. Por meio de agendamento, será possível pegar livros e notebooks emprestados, bem como devolver obras. Não haverá cobrança de multa por atraso enquanto durarem as medidas de isolamento social.