UNB implantará extensão no Paranoá e discute possibilidade de campus na região

Duas reuniões entre a administração da Universidade de Brasília (UNB) e o administrador do Paranoá, Sérgio Costa Damaceno, e com representantes do Movimento pela UnB no Paranoá/Itapoã (Mupi) foram os primeiros passos dados para a entrega de uma antiga demanda dos moradores da região. Um campus da universidade no local.

“Temos total interesse em levar a UnB para a cidade. Já temos muitos projetos de extensão na região e consciência de nosso papel formador na sociedade”, disse a reitora Márcia Abrahão.

Segundo o administrador Sérgio Damaceno, a área de cerca de 40 mil metros quadrados na Quadra 4 do Paranoá, está reservada há vários anos para o campus. Na conversa, ele afirmou interesse em atuar junto aos órgãos competentes para assegurar a destinação do local para essa finalidade.

A preocupação com o terreno também foi expressa pelos movimentos sociais. “Nós nos preocupamos muito com a destinação daquela área. Por isso pedimos esta reunião, para retomar as conversas iniciadas há muito tempo sobre a instalação da UnB em nossa cidade”, comentou Adriano Borges, um dos integrantes do Mupi.

A reitora lembrou que ter área é importante, mas não o único passo necessário para a criação de um campus. A gestora destacou ser importante ter a efetiva participação da comunidade na definição dos cursos que serão ofertados. “Nesse caso, os movimentos também precisam debater e encontrar consenso sobre as graduações que desejam ter na cidade”, acrescentou.

O assessor estratégico do Gabinete da Reitora, professor Benny Schvarsberg (que é docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo), lembrou que a área da Quadra 4 é originalmente destinada à instalação de “equipamentos públicos de educação superior”.

“O governo do Distrito Federal precisa fazer a doação do terreno à Secretaria de Patrimônio da União (SPU), com a destinação à UnB, para que a instituição instale atividades de ensino, pesquisa e extensão”, detalhou. “É preciso dar início aos trâmites, para desembaraçar as questões judiciárias e urbanísticas”, defendeu o assessor.

Mesmo a discussão e planejamento de um campus na região, ainda estarem em seu início, a presença da Universidade na região estará garantida, por meio da instalação de um polo de extensão.

A decana de Extensão, Olgamir Amancia, pontuou que essa é uma das principais metas do Decanato. “Nós tivemos avanços consistentes em outras cidades, com a consolidação do polo da Estrutural e a abertura do polo do Recanto das Emas. A instalação de um polo no Paranoá é uma das prioridades desta gestão”, explicou.