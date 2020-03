UnB e Saúde: parceria realizará até 700 testes de coronavírus por dia

PUBLICIDADE 

Nesta sexta-feira (20) a Secretaria de Saúde do Distrito Federal e a Universidade de Brasília (UnB) firmaram parceria para fortalecer o combate ao coronavírus no DF. A universidade oferecerá apoio na realização dos testes de diagnóstico do vírus, que podem ter resultado em 48 horas.

De acordo com o professor de Imunologia da UnB, Jaime Santana, o laboratório da universidade tem capacidade para realizar entre 500 a 700 diagnósticos por dia. “A ideia é fazermos essa parceria e utilizar a expertise da universidade nessa área para aumentarmos o número de diagnósticos para o coronavírus”, afirmou Francisco Araújo, secretário de Saúde do DF, em reunião no Centro Empresarial PO 700.

“Estamos todos prontos para começar. Assim que os insumos forem comprados para fazer a reação que detecta o vírus, começaremos imediatamente, como parte da função social que a universidade desempenha”, informou Santana.

O laboratório da UnB possui dez máquinas capazes de amplificar o material genético do vírus e fazer as reações químicas que detectam o DNA do coronavírus. “Nessa ampliação se faz cópias do DNA até um nível que possamos avaliar e saber, com certeza, se o vírus analisado é do coronavírus ou algum outro”, explicou o professor.

Com informações da Agência Brasília