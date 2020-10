UnB divulga resultado do PAS para o segundo semestre

PUBLICIDADE

A Universidade de Brasília (UnB) divulgou nesta terça-feira (13) os nomes dos candidatos aprovados pelo programa de avaliação seriada (PAS) para o segundo semestre.

Foram convocados 1.502 candidatos (os nomes estão no site do Cebraspe). Agora, os aprovados têm de se registrar de forma on-line. O período se inicia nesta quarta (14) e vai até às 17h da próxima segunda-feira (19). Mais detalhes sobre os prazos estão na Agenda do Calouro.

Para mais informações, a UnB disponibiliza o site do Cebraspe e a Central de Atendimento ao Candidato, localizada no campus Darcy Ribeiro. A unidade funciona de segunda a sexta, das 8h às 19h. O telefone para contato é o (61) 3448 0100.