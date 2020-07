Um ato de amor na Praça do Cruzeiro

PUBLICIDADE

Seguindo uma tendência que se popularizou no Reino Unido, as empresas 7Pontos e CW&Co trouxeram vários corações na grama da Praça do Cruzeiro para conscientizar as pessoas sobre a importância do distanciamento social. Na ocasião, as marcações foram desenhadas, com o espaçamento seguro e recomendado pelas autoridade de saúde, para quem esteve presente contemplar um pôr do sol de tirar o folêgo.



Para o empresário e publicitário Rodrigo Barreto, por causa da nova realidade, estar distante, é uma prova de amor. “A mensagem que gostaríamos de passar é sobre o quão importante é respeitar o espaçamento social nesse momento de pandemia”, afirma o empresário.

O distanciamento de dois metros reduz o risco de disseminação do novo coronavírus. De acordo com um estudo do jornal científico The Lancet, os cientistas concluíram que a cada um metro de distância, o risco de transmissão é de 13%, enquanto a dois metros o número passa para apenas 3%. “Atualmente, esse é a melhor maneira de reduzirmos o contágio. Por isso, fizemos a ação para chamar a atenção dos brasilienses”, ressalta Rodrigo.