Ultrapassam dos 100 mil o número de vacinados contra a covid-19 no DF

PUBLICIDADE

Com 162.560 doses da vacina CoronaVac, que é produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, e 41,5 mil doses da vacina Covishield, desenvolvida pela universidade inglesa de Oxford, com a farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca, o DF chegou ao número de 101.133 vacinados nesta segunda-feira (8).

A segunda dose da vacina CoronaVac deve ser aplicada entre 14 e 28 dias após a primeira. Ao todo, 466 tomaram a segunda dose. Devido ao curto espaço de tempo, a metade das doses recebidas foram reservadas para a segunda aplicação. Já a vacina Covishield, esse intervalo é de até 90 dias. Devido a isso, todas as doses que chegaram ao DF serão utilizadas.

Cerca de 5% das doses das duas vacinas fazem parte da reserva técnica para suprir possíveis perdas que possam acontecer ao longo da campanha. Dessa forma, há estoque para uma eventual reposição.

Balanço da 1ª dose

Região de Saúde Central

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Asas Sul e Norte, lagos Sul e Norte, vilas Planalto e Telebrasília, Sudoeste/Octogonal, Cruzeiro e Noroeste

Doses aplicadas: 38.657

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Região de Saúde Sudoeste

Taguatinga, Samambaia, Recanto das Emas, Águas Claras, Arniqueira e Vicente Pires

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Doses aplicadas: 16.559

Região de Saúde Oeste

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE >

Ceilândia, Brazlândia e Sol Nascente/Pôr do Sol

Doses aplicadas: 11.455

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Região de Saúde Centro-Sul

Guará, Cidade Estrutural, SIA, SCIA, Candangolândia, Park Way, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo I e Riacho Fundo II

Doses aplicadas: 10.709

Região de Saúde Sul

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gama e Santa Maria

Doses aplicadas: 10.450

Região de Saúde Norte

Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina e Fercal

Doses aplicadas: 8.603

Região de Saúde Leste

Paranoá, Itapoã, Jardim Botânico e São Sebastião

Doses aplicadas: 4.700

Balanço da 2ª dose

Região de Saúde Central

Doses aplicadas: 135

Região de Saúde Sudoeste

Doses aplicadas: 260

Região de Saúde Oeste

Doses aplicadas: 0

Região de Saúde Centro-Sul

Doses aplicadas: 0

Região de Saúde Sul

Doses aplicadas: 44

Região de Saúde Norte

Doses aplicadas: 0

Região de Saúde Leste

Doses aplicadas: 27

Total de doses aplicadas: 466

Doses distribuídas: 15.040