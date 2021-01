Último dia de inscrição para curso da Emater-DF

PUBLICIDADE

O prazo de inscrições para o curso da Emater-DF de Boas Práticas de Fabricação na Agroindústria acaba nesta quinta-feira (28). O projeto é gratuito, será realizado na carga horária de 40 horas e é oferecido para produtores rurais.

Realizado na modalidade a distância, pela plataforma Google Sala de Aula, as aulas serão ministradas no período de 1° a 28 de fevereiro.

Até o momento, mais de 110 produtores já se inscreveram. Para participar, basta clicar no link Formulário de Inscrições Curso de BPF e preencher todos os campos com as informações solicitadas. Para acessar o curso é preciso ter computador e/ou smartphone com acesso à internet e e-mail cadastrado na conta Google. O horário de estudo é determinado pelo próprio participante e as aulas são compostas por vídeos, PDF’s e material de apoio.

O tempo de cada videoaula varia entre 10 e 20 minutos. Os vídeos podem ser assistidos quantas vezes o aluno quiser. Ao final do curso, os participantes que concluírem com bom desempenho recebem certificado.

Exigência para formalização

Voltado para produtores que trabalham com alimentos, que buscam o registro de formalização de agroindústria ou que querem conhecer os procedimentos de Boas Práticas de Fabricação, o curso é uma das exigências para formalização de uma agroindústria. De acordo com a legislação, também é necessário fazer a reciclagem a cada 12 meses.

“Mesmo sendo um trabalho diário, que envolve higienização dos equipamentos e da estrutura, é sempre muito importante relembrar os métodos corretos. Não é uma higienização qualquer, é uma higienização específica para produção correta e saudável de alimentos”, ressalta a gerente de Desenvolvimento Sociofamiliar da Emater-DF, Fernanda Lima.

Entre os diversos temas abordados no curso, estão questões que envolvem medidas de qualidade de água, controle de pragas, Procedimentos Operacionais Padrão (POP), a importância do manual de Boas Práticas de Fabricação e sobre higiene pessoal e também do ambiente em que vai ser processado o alimento. Os alunos conhecem ainda os perigos físicos, químicos e biológicos que podem influenciar no alimento e como prevenir contaminações.

“O curso é importante tanto para demonstrar que tem o conhecimento das boas práticas quanto, na parte artesanal, ser responsável técnico pela sua produção”, afirma.

As informações são da Agência Brasília