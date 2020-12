Última edição do Feira do Parque no ano acontece neste fim de semana

PUBLICIDADE

Neste fim de semana (5 e 6), a Feira do Parque terá sua última edição do ano. O evento será no Estacionamento 13 do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, das 9h às 16h. O público poderá encontrar hortaliças, frutas, biscoitos, pães, geleias, pimentas, sorvetes, flores, plantas ornamentais e artesanato — tudo produzido no Distrito Federal.

Com a retomada da feira em outubro, os organizadores adotaram várias medidas de segurança, conforme orientações da Secretaria de Saúde (SES) e dos organismos sanitários federais e internacionais. De acordo com o extensionista rural José Nilton Campelo, da Gerência de Comercialização e Organização Rural (Gecor), da Emater, o espaço entre as bancas foi ampliado. “Além disso, o uso de máscaras faciais e álcool gel será obrigatório”, acrescenta.

Novidades

Na edição de dezembro, o visitante contará com duas novidades. O produtor Andrea Giuseppe Mabrito, que possui três apiários na região rural do Gama, levará quatro tipos de mel do Cerrado: mel de eucalipto, de aroeira, de cipó-uva e silvestre, além de extrato de própolis verde, pomada de própolis, geleia real e até o hidromel — uma espécie de licor produzido com a fermentação do mel. “O clima local, por ser muito seco, é propício à produção de um mel de altíssima qualidade”, explica Mabrito.

Já a produtora Tatiana Mangetti Gonçalves Muenzer, da Colônia Agrícola Bernardo Sayão (RA Guará), vai apresentar três tipos de saladas com produtos orgânicos, prontas para consumo, com opções de molhos — mostarda e mel, charita especial e italiano.

“Nossa preocupação é entregar um produto de qualidade, com respeito ao meio ambiente e ao consumidor”, observa a produtora, que possui uma agroindústria de hortaliças minimamente processadas.

Aplicativo

Se o cliente preferir não permanecer por muito tempo na feira, pode fazer a compra antecipadamente por meio do aplicativo “PõeNaCesta” e retirar os produtos no local. Basta acessar o site no computador, tablet, laptop ou celular. “Essa é mais uma facilidade que estamos oferecendo não só para o conforto do consumidor, como também para segurança de todos”, explica José Nilton Campelo.

Para usar a plataforma, não é necessário instalar nenhum programa no computador, tablet ou celular, nem baixar o aplicativo em nenhuma loja de aplicativos. Basta acessar, no navegador do dispositivo, o endereço dfrural.emater.df.gov.br/poenacesta.

Além de ampliar o espaço de comercialização de agricultores, um dos objetivos da feira é levar os produtores ao contato direto com o consumidor e tirar o intermediário do processo.

Serviço:

Sábado e domingo (5 e 6), das 9h às 16h.

Local: Praça Jatobá, Estacionamento 13 do Parque da Cidade (próximo à administração).

As informações são da Agência Brasília