UBSs realizam eventos focados na saúde masculina

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Distrito Federal estão realizando diversas iniciativas para conscientizar a população quanto aos cuidados com a saúde masculina. As ações, que acontecem em todo o DF, são parte da campanha do Novembro Azul.

As UBSs de Águas Claras e Areal promoveram durante esta semana testes rápidos para vários exames, incluindo para detecção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Os pacientes têm exames médicos pedidos e participam de rodas de conversa sobre a saúde do homem.

Em Taguatinga, a UBS 6 também realizou exames e consultas dos pacientes e a unidade 5 do Guará ficou aberta para receber o público masculino na quinta-feira (19).

“Homem que é homem se cuida”

De acordo com a gerente das UBSs do Areal e Arniqueira, Leila Maria da Silva, toda a população das áreas de abrangência foi chamada, que compreende o Areal de Taguatinga e Águas Claras horizontal. Com o tema “Homem que é homem se cuida”, além do trabalho de conscientização sobre prevenção ao câncer de próstata, os pacientes também tiveram orientação sobre saúde bucal.

“Queremos alertar para os cuidados com a saúde deles, esclarecer e quebrar tabus”, destaca a gestora. Cerca de 100 pacientes foram atendidos nos dois dias.

Já a UBS 6 de Taguatinga atendeu 50 homens e trabalhou a conscientização dos servidores sobre os cuidados com a saúde. Além de receberem orientações, pacientes tiveram exames encaminhados. A ação organizada pela UBS 5 do Guará ocorreu na Igreja Assembleia de Deus Missionária, na quadra 38. Os homens que foram até o local realizaram testes rápidos, receberam orientações sobre a prevenção ao câncer de próstata e outras doenças, além de consultas médicas.

Cadastramento da população no Areal

Além das atividades do dia a dia das unidades, os servidores que compõem as equipes de saúde e agentes comunitários de saúde da UBS do Areal estão indo às ruas para fazer o cadastramento da população. Equipes também falam dos serviços que a população deve buscar na unidade.

