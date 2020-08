UBSs da região Centro-Sul recebem novas salas de vacina

PUBLICIDADE

Duas unidades de saúde básica (UBS) da Região de Saúde Centro-Sul ganharam novas salas de vacina. São elas: a UBS 2 do Riacho Fundo II e a UBS 2 da Estrutural.

As novas salas irão auxiliar os moradores das duas regiões que tinham de se deslocar para outras UBSs. Elas chegam em um momento em que se destaca a importância em manter as vacinas em dia para prevenir várias doenças. A vacinação nessas unidades ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A superintendente Flávia Costa comemora a conquista da gestão que possibilitará abranger a cobertura vacinal e dar uma atenção mais próxima aos usuários. “A vacina é uma forma importante de se prevenir doenças graves como febre amarela, tétano e sarampo e tem um acolhimento importante, principalmente para a população infantil”, explica.

Flávia relata que, há algum tempo, buscava efetivar as salas e atender um pedido dos conselhos de saúde local. Com a atualização de materiais das salas já existentes como geladeiras, um item essencial para manter a guarda dos insumos, foi possível colocar em prática o que já estava no papel.

Cobertura vacinal

A área de imunização da Subsecretaria de Vigilância à Saúde afirma estar em alerta para esse primeiro quadrimestre de 2020, que aponta queda na cobertura vacinal em crianças. A Secretaria de Saúde reforça que, mesmo na pandemia, o serviço de vacinação de rotina está funcionando normalmente e os pais devem seguir as orientações constantes na Caderneta de Vacinação.

Vacinas importantes como a tríplice viral, tetraviral e pentavalente são algumas das mais importantes do calendário infantil e as que mais preocupam, porque sua aplicação está bem abaixo do esperado: um pouco mais de 60% do público estimado.

As salas de vacina em todo o Distrito Federal estão abertas ao público, diariamente. Saiba mais sobre as vacinas disponíveis na rede pública aqui.

Com informações da Agência Brasília