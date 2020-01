UBS cria grupo para ajudar pessoas que estão acima do peso

PUBLICIDADE 

O Grupo Viver Mais Leve oferece aos pacientes a busca e a prática de um estilo de vida mais saudável no horário estendido de atendimento da unidade de saúde. A ação é uma iniciativa dos profissionais da Unidade Básica de Saúde (UBS) 1, do Riacho Fundo 1, que criaram o grupo para promover a perda de peso de forma saudável para os pacientes da unidade.

“A incidência do sobrepeso e da obesidade tem crescido muito nas últimas décadas. A obesidade é responsável por doenças como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, articulares e depressão. Neste sentido é fundamental a implementação de ações que busquem reduzir o crescimento do sobrepeso e da obesidade”, destaca o nutricionista da UBS 1, Fábio Pires.

O Grupo Viver Mais Leve teve início no segundo semestre de 2019 e já conta com 40 pacientes. As atividades são voltadas para adultos com sobrepeso e obesidade, com ou sem doenças associadas.

Nos encontros os pacientes recebem orientações de vários profissionais – como nutricionista, fisioterapeuta e psicólogo –, que trocam experiências entre eles e dão seu testemunho, incentivando uns aos outros.

“Esse trabalho ajuda demais. Com as terapias estou bem mais leve, perdi muito peso e me surpreendo com o novo corpo que venho ganhando a cada dia”, destaca o aposentado Francisco de Assis Pires, de 62 anos.

O grupo se reúne uma vez por mês para estimular a prática de atividade física, orientar sobre alimentação saudável e trabalhar as questões como ansiedade e compulsão alimentar. A próxima reunião será em 29 de janeiro.

“Uma vez inserido no grupo, o indivíduo participara de uma jornada de 12 meses, tendo como uma das metas a redução de seu peso de 5 a 10% no primeiro semestre”, pontua o nutricionista Fábio.

Para participar do grupo é preciso ser morador do Riacho Fundo I, procurar a equipe de saúde da família de referência do usuário e informar que deseja participar do Grupo Viver Mais Leve. Um novo grupo, com integrantes encaminhados pelas equipes, terá início em 31 de janeiro.

Com informações da Agência Brasília.