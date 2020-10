UBS 8 de São Sebastião atende cerca de 2 mil pessoas do Núcleo Rural Cavas

PUBLICIDADE

Um ponto de apoio volante foi montado na área rural para garantir o acesso da população aos serviços de rotina e ações preventivas do Outubro Rosa. Cerca de duas mil pessoas que residem no Núcleo Rural Cavas, em São Sebastião, são atendidas mais perto de suas casas por uma equipe de Estratégia de Saúde da Família. Composta por sete mulheres, a equipe atua na Unidade Básica de Saúde 8 de São Sebastião. O serviço volante funciona toda terça-feira, das 7h às 17h.

O objetivo foi superar um dos maiores obstáculos do local: a distância de pelo menos 12 quilômetros de estrada de chão entre a UBS e as residências dos habitantes. Como o território é extenso, a saída foi levar os serviços, uma vez por semana, para mais próximo da comunidade da Ponte, um dos pontos do Núcleo Rural Cavas que tem mais residências.

Uma das beneficiadas pela medida é Ingrid Santos, 22 anos, que está fazendo seu pré-natal com as profissionais da UBS 8. Grávida de oito meses, ela agradece pelos serviços estarem mais próximos de sua casa. “Para quem mora aqui e precisa de alguma consulta ou algo urgente, foi muito bom”, comentou.

Quem também elogiou a vinda do ponto de apoio volante foi Michele Silva, 37 anos. Por ser diabética e ter tido uma gravidez de risco, ela precisa de constante acompanhamento da equipe de Saúde da Família, mas tinha dificuldades devido a distância da UBS até sua casa. “Para mim é muito importante eles estarem aqui. A comunidade precisa muito deles”, agradeceu.

A equipe é formada por uma médica e uma enfermeira de Família e Comunidade, duas técnicas de enfermagem e três agentes comunitárias de saúde.

Outubro Rosa

As ações preventivas ao câncer de mama e do colo do útero, promovidas durante a Campanha Outubro Rosa, também estão sendo oferecidas no ponto de apoio, segundo a gerente de Serviços em Atenção Primária da UBS 8 de São Sebastião, Adriana Alves. “Mas também temos um leque de serviços bem amplo, com atendimento a todo o ciclo de vida, desde crianças a idosos”, ressaltou.

Para a superintendente da Região de Saúde Leste, Raquel Bevilaqua, ações como essa promovem a saúde de várias pessoas que se encontram nas áreas mais afastadas das regiões administrativas. “Se engana quem pensa que a Estratégia Saúde da Família não alcança áreas isoladas da zona rural. Prova disso é o serviço oferecido no Núcleo Rural Cavas”, destacou a gerente.

As informações são da Agência Brasília