UBS 2 do Guará II volta realizar exame de colo do útero

PUBLICIDADE

Os exames de prevenção de colo do útero vão ser retomados pela Secretaria de Saúde, neste sábado (24), na Unidade Básica de Saúde 2, no Guará II. Eles estavam suspensos desde o início da pandemia do Covid-19. Serão disponibilizadas 60 vagas para mulheres de 25 a 64 anos, das 8h ao meio-dia.

Além dos exames também serão retomados os serviços de encaminhamento de pacientes entre 50 e 69 anos de idade que precisam fazer mamografia. O retorno dos serviços integra as atividades da campanha Outubro Rosa.

Ainda no sábado a UBS também vai oferecer kits de lanches, avaliação nutricional individualizada, orientações sobre a saúde mental, autocuidado e o autoexame de mama. Além de “aulão de zumba” – atividade física que combina movimentos aeróbicos com coreografias e ritmos latinos – e distribuição de rosas para as mulheres participantes.

“O objetivo é oferecer uma manhã festiva, prazerosa, voltada à prevenção contra o câncer de mama e de colo do útero, além de estimular a saúde mental das mulheres”, informou o gerente da UBS 2, Paulo Azevedo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atendimento

A UBS 2 atende moradoras das quadras QE 13, QE 21, QI 23 a 33 e QE 24 a 30, além da Colônia Agrícola Águas Claras e dos edifícios do Mix Park Sul. As pacientes que não conseguirem atendimento neste sábado poderão agendar consultas para a próxima semana.

Para fazer os atendimentos, todas as medidas de segurança contra a Covid-19 são praticadas, conforme os protocolos vigentes do GDF. Para entrar na unidade é necessário uso de máscaras e triagem em todas as pacientes, com aferição de temperatura e oferta de álcool gel para desinfecção de mãos.

As informações são da Agência Brasília