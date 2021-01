UBS 12 de Planaltina começa a atender em espaço do IFB

PUBLICIDADE

O Instituto Federal de Brasília (IFB) cedeu um espaço da instituição para que a Unidade Básica de Saúde 12 (UBS 12) de Planaltina realize atendimentos. Todos os serviços seguem sendo feitos pela equipe de Estratégia Saúde da Família (ESF). O fornecimento temporário aconteceu para atender exigências da Vigilância Sanitária durante o período de pandemia da Covid-19.

Até o último dia 15, a UBS 12 de Planaltina atendia em instalações em um espaço menor. “Como era um espaço alugado e bem pequeno, não tínhamos como adequá-lo para a pandemia, só se mudássemos a estrutura – o que não é permitido, pelo fato de o lugar não ser nosso”, explica a diretora de Atenção Primária à Saúde da Região Norte, Renata Mercês.

De acordo com a gestora, como o contrato venceu no último dia 16, a Secretaria de Saúde (SES) precisou desocupar o imóvel para evitar gerar despesa indenizatória. Com o objetivo de manter a UBS em pleno funcionamento e garantir a oferta do serviço de saúde, foi montado um plano de contingência. Mercês informou, ainda, que existe um processo em andamento de doação de um terreno para construção do UBS definitiva.

Espaço provisório

A equipe foi realocada em um espaço cedido pelo Instituto Federal de Brasília (IFB), provisoriamente. O local será utilizado futuramente como ponto de apoio, com foco no atendimento a um assentamento rural localizado ao redor do instituto. O IFB, lembra Mercês, está dentro da área de abrangência da USB 12.

Com cerca de 3,8 mil usuários atendidos, a UBS 22 conta com uma equipe de Estratégia Saúde da Família (ESF). A superintendência da Região Norte de Saúde solicitou a inclusão de uma linha de ônibus direta para o IFB, com o objetivo de facilitar o acesso da população à unidade provisória, até que o novo contrato de aluguel seja realizado. O endereço atual e temporário da UBS 12 é DF-128, Km 21 / Campus IFB, zona rural de Planaltina. O novo imóvel pleiteado para aluguel é próximo ao antigo local de funcionamento da UBS 12.

As informações são da Agência Brasília