UBS 11 de Samambaia é inaugurada

Localizada na quadra 831 de Samambaia, a unidade básica de saúde número 11 foi inaugurada na manhã desta segunda-feira (14). 14 mil pessoas, em média, serão beneficiadas, incluindo moradores do Morro do Macaco, do Morro do Sabão e da área rural.

O vice-governador Paco Britto representou o GDF na cerimônia. Ao se dirigir às lideranças da região presentes, brincou: “Espero que não usem [a UBS], porque, se não usarem, com saúde vocês estarão”.

O secretário de Saúde que recém voltou à pasta em meio às denúncias de fraudes em licitações, Osnei Okumoto, esteve presente. O chefe exaltou a sala de vacinação da nova UBS e deu um recado à população: “utilizem a nossa unidade e cobrem de nós o que estiver faltando”, declarou.

O secretário de Governo, José Humberto Pires, também foi à inauguração e afirmou que a população vai “se surpreender” com a qualidade das instalações. “São de excelente qualidade. Os profissionais estão sorrindo e alegres para atender a todos vocês.”

Foram investidos R$ 14,8 milhões na obra e empregados 800 pessoas. A unidade contará com quatro equipes de Saúde da Família e uma de saúde bucal.