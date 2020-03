Uber lança Elas na Direção em Brasília

PUBLICIDADE 

A Uber anunciou hoje pela manhã, em coletiva de imprensa na sede da empresa, em São Paulo, o programa Elas na Direção. A iniciativa vai permitir que as motoristas aceitem apenas passageiros do sexo feminino nas corridas e visa aumentar o numero de mulheres como parceiras do aplicativo de transporte. Alem de Brasilia, o programa chega a Belo Horizonte, Goiânia, Manaus, Recife e Salvador.

“O programa passa a vigorar imediatamente”, anunciou Claudia Woods, presidente executiva da Uber no Brasil. “São cidades que representam um set de motoristas relevantes e a ideia é que a gente consiga atrais mais mulheres.”

O novo programa da Uber também vai oferecer 10% de desconto no aluguel de carros na Localiza para aquelas que nao possuem veiculos e aulas de educação financeira.

“Foi a forma mais concreta que a gente encontrou para colocar o poder nas mãos das mulheres, elas poderão escolher quem entre no carro, ter acesso a um veiculo e aprender a gerenciar e maximizar suas finanças “, esclareceu a executiva.

A passageira que queira optar por motoristas do mesmo gênero terão que esperar mais um pouco. “Como temos poucas parceiras mulheres isso poderia impactar no tempo de espera do usuário”, explica Fabio Sabba, da comunicação da Uber.”Por enquanto a opcao está restrita às motoristas.”

Atualmente, 4,9% do total de motoristas da Uber em Brasilia são mulheres.